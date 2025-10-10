English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Tips: ఈ చిన్న పనితో పాములు రాకుండా పరార్.. ఇంట్లో మనం బేఫికర్‌

Follow This Simple Tip For Prevent Snake Entry: పాములు అంటే అందరికీ భయమే. ఎందుకంటే అవి విషపూరితమైనవి.. మనకు హానీ చేస్తాయనే భయంతో మనం వాటికి దూరంగా ఉంటాం. అయితే ఎలా ఉన్నా కూడా అప్పుడప్పుడు పాములు వస్తుంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. చిన్న పని చేస్తే చాలు.
వర్షాకాలం, చలికాలం పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో కొంత గుబురు చెట్లు.. చల్లదనం ఉన్న చోట పాములు ప్రత్యక్షమవుతాయి. అయితే ఇంటి వైపు.. మీ పరిసరాల వైపు రాకుండా చిన్న చిట్కా ఉంది. ఈ చిన్న పని చేస్తే పాముల బాధ నుంచి బేఫికర్‌గా ఉండవచ్చు. ఏమిటో పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కొంచెం చెట్లు ఎక్కువగా ఉండి.. నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు ఉంటే అక్కడ పాములు సంచరిస్తుంటాయి. అలాంటి ప్రాంతంలో ఇల్లు ఉంటే పాము దూరుతాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాముల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇళ్లలోకి పాములు రాకుండా కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.

పాముకు విరుగుడు కొబ్బరి చిప్ప. ఏమిటి కొబ్బరి చిప్ప అని తేలికగా చూడొద్దు. కొబ్బరి చిప్ప ప్రభావం మామూలుగా ఉండదు. కొబ్బరి చిప్ప వలన పాము ఇంటి దరిదాపుల్లోకి కూడా రాదు. ఎందుకంటే వాటికి కొబ్బరి చిప్ప వాసన పడదు. 

కొబ్బరి చిప్పలకు ఒక వాసన ఉంటుంది. అయితే మనం ఎప్పుడూ కొబ్బరి వాసనను గుర్తించి ఉండకపోవచ్చు. కానీ పాములు వాసనను ఇట్టే పట్టేగలవు. కొబ్బరి చిప్ప వాసన పాములకు పడదు. ఒక అలర్జీలాగా పాములకు ఉంటుంది.

పగలకొట్టిన కొబ్బరికాయను ముక్కలు ముక్కలుగా చేయాలి. ఆ ముక్కలను ఇంటి తలుపు.. గేట్‌ వద్ద.. కిటికీల వద్ద ఉంచాలి. కొబ్బరి వాసనకు పాము ఇక రావు. పాముల బెడదతో బాధపడుతున్నవారు ప్రతి 7 నుంచి 10 రోజులకు ఒకసారి కొబ్బరి చిప్పలను మారుస్తూ ఉంటే ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా ఉంటారు. అయితే ఇది అవగాహన కోసం కల్పిస్తున్న సమాచారం మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధ్రువీకరించడం లేదు.

