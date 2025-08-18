English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hair Loss Foods: బాసు.. ఇవి యమా డేంజర్.. తింటే మీ జుట్టు ఊడిపోవడం ఖాయం..!


Foods That Causes Hair Fall 
కొన్ని ఆహారాలు…తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుంది. కాబట్టి జుట్టు పెరగాలి అంటే.. కొన్ని ఆహారాలకు మనం దూరంగా ఉండాలి. మరి జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోవడానికి మన ఆహార పదార్థాలలో ఏవేవి కారణమో తెలుసుకుందాం..
కొంతమందికి అర్థం కాకుండా జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటుంది. మంచి నూనె, షాంపు వాడిన.. జుట్టు గురించి ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్న.. జుట్టు ఎందుకు ఊడిపోతుంది అనే ప్రశ్న వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. 

అయితే జుట్టు ఊడిపోవడానికి మన డైట్ కూడా కారణమే. కొన్ని ఆహారాలు తినడం వల్ల.. జుట్టు ఊడిపోతుంది. అయితే చాలామంది ఇది ఆహారం వల్ల అని తెలియకుండా.. ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు. 

అయితే ఇంతలా జుట్టు రాలడానికి కారణమైన ఆహారాలు ఏమిటి అంటే.. ముందుగా స్వీట్స్ ఎక్కువ తినడం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది..   

అంతేకాదు కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల లేకపోతే ఏదైనా సోదా ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు.. మోతాదుకు నుంచి తీసుకోవడం వల్ల కూడా జుట్టు రాలిపోతుంది.   

ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా.. ధూమపానం, మద్యపానం.. వల్ల కూడా జుట్టు రాలే సమస్య ఎక్కువవుతుంది.

