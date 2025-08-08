Hair care: ఈ పదార్థాలు తింటే ఇక జుట్టు రాలమన్నా రాలేదే లే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

జుట్టు ఊడిపోతోంది అనేది ప్రస్తుత తరం.. వారిలో అందరికీ ఉందే సమస్య. కొద్దికొద్దిగా ఊడిపోయి ఆఖరికి కొంతమంది అబ్బాయిల కైతే ఏకంగా బట్టతల వచ్చేస్తుంది. అయితే అలాంటివారు ఇప్పుడు చెప్పే పదార్థాలు తినడం అలవాటు చేసుకుంటే.. ఇక జుట్టు రాలేదే లే అని పుష్ప స్టైల్ లో చెప్పొచ్చు..
జుట్టు రాలకుండా ఉండడానికి.. మనము వారే షాంపు లేకపోతే నూనె మాత్రమే కారణాలు కావు. మనం తినే ఆహారం కూడా ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. మనం తినే ఆహారమే జుట్టుకి పోషకాలు అందిస్తుంది. అందుకే మనం తినే పదార్థాలు విషయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.   

కరివేపాకు తినడం ద్వారా జుట్టుకి మంచి శక్తి అందుతుంది. జుట్టు రాలడం చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది.  రోజు ఉదయాన్నే కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నమిలి తినవచ్చు. లేకపోతే కూరలో వేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే రోజుకొకసారి కరివేపాకు పొడితో కొద్దిగా అన్నం తిన్నా కూడా మంచిదే.

కోడిగుడ్లు కూడా జుట్టుకి మంచి పోషకాన్ని అందిస్తాయి. మనం వారే షాంపుల్లో కోడి గుడ్డుని  ఉపయోగిస్తారు. అయితే తలకు అప్లై చేయడమే కాకుండా మనం గుడ్డుని తినడం వల్ల కూడా మంచి పోషకం.. మన వెంట్రుకలకు అందుతుంది.

చేపలు తినడం ద్వారా జుట్టు పటిష్టంగా ఉంటుంది.  కాబట్టి నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు హ్యాపీగా వారానికి కనీసం మూడుసార్లు ఫిష్ తినడం వల్ల జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.   

నాన్ వెజ్ తినని వాళ్లు పైన చెప్పిన విధంగా కరివేపాకు లేదు అంటే ఆకుకూరలు అలానే పప్పు లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు సంరక్షంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాలకూర, మెంతికూర లాంటివి తినడం వల్ల జుట్టుకి కావలసిన పోషకాలు అవుతాయి.

