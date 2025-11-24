Banana: అరటి పండు తిన్నవెంటనే ఈ పనులు మాత్రం అస్సలు చేయకండి.. చేస్తే ఏమవుతుందంటే..!

Banana Side Effects: అరటిపండు సాధారణంగా అన్ని సీజన్స్ లో దొరికే పండు. అరటి పండును ఇష్టపడని వారంటూ ఎవరూ ఉండరనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ఇందులో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఇందులో ఫైబర్, ఫొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ప్రతీ ఒక్కరు కనీసం ఒక అరటిపండైనా తినాలని నిపుణులు చేబుతున్నారు. అయితే అరటిపండు తిన్నవెంటనే కొన్ని పనులు మాత్రం అసలు చేయకూడదు. మరి ఆ పనులు ఏంటి..? చేస్తే ఏమవుతుంది..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అరటి పండ్లు తిన్న వెంటనే టీ, కాఫీ లాంటివి తాగకూడదట. ఇలా చేయడం వల్ల అనేకరకాల సమస్యలు తలెత్తుతాయట. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం అరటిపండు తిన్న తరువాత టీ, కాఫీ తాగడం వల్ల అది జీర్ణక్రియపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందంట. కడుపు నొప్పి, గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు కారణం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెప్తున్నారు. అందుకే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అరటి పండ్లు తిన్న వెంటనే టీ, కాఫీలు తాగడం చేయకూడదట.
అలాగే, అరటి పండు తిన్న తరువాత వెంటనే నీరు తాగకూడదంట. నీరు తాగడం వల్ల కూడా అజీర్తి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందట. ఇక కొంతమంది అరటి పండు తిన్న వెంటనే పాలు తాగుతారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన అలవాటుగా చెప్తున్నారు.
అరటి పండు, పాలు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల అది విషపూరితంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది జీర్ణ సమస్యలకు, చర్మ సమస్యలకు కారణం అవ్వొచ్చు. ఈ రెండు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు అలర్జీ దద్దుర్లు, దురద కూడా ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి ఈ రెండు ఒకేసారి తీసుకోవడం మంచిది కాదట.
అలాగే అరటి పండు తిన్న వెంటనే చల్లటి వస్తువులు తీసుకోకూడదట. కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి అరటి పండుతో కలిపి తీసుకోవడం మంచిది కాదట. ఇలా చేయడం వల్ల గొంతు సమస్యలు, శ్వాసకోశ సంబంధమైన సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని చెప్తున్నారు. అందుకే వీలైనంత మట్టుకు ఈ రెండు కలిపి తినకుండా ఉండేలా చూసుకోండి.
ఇంకా చాలా మంది రాత్రిపూట భోజనం చేసిన తరువాత అరటి పండు తింటారు. తిన్న వెంటనే నిద్రపోతారు. అరటిపండులో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి.. ఇది బరువు పెరగడానికి దారి తీయవచ్చు. అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు కారణం కావచ్చు. అందుకే అరటి పండు తిన్న వెంటనే నిద్ర పోవడం మంచిది కాదు.