Foods to avoid: వర్షాకాలంలో ఈ ఆహారాలు తింటే.. ఇక అంతే సంగతి..

Rainy season tips:
వర్షాకాలంలో కొన్ని ఆహారాలకు చాలా దూరంగా ఉండటం మంచిది. అందుకు ముఖ్య కారణం ఎండాకాలం కన్నా కూడా వర్షాకాలంలోనే మనకు ఎక్కువగా అనారోగ్యాలు రావడం. కాబట్టి మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకోవాలంటే.. వర్షాకాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి..
ఎండాకాలం వడదెబ్బ ఒక్కతే సమస్య.. కానీ వర్షాకాలం మాత్రం ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. వానలో తరవాడం.. చలి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ ఉండడం వల్ల.. చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేసిన.. ఎన్నో అనారోగ్యాలకి దారితీస్తుంది.
ముఖ్యంగా జ్వరం, జలుబు, దగ్గు.. తలనొప్పి ఇలాంటివి అన్నీ కూడా వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలి అంటే వర్షాకాలం కొన్ని ఆహారాలు అస్సలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
వర్షాకాలం ఐస్ క్రీములకు చాలా దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటి మరీ చల్లనైన పదార్థాలు.. చలికాలంలో లేదా వర్షాకాలంలో తినడం వల్ల జలుబు, దగ్గు చాలా త్వరగా వస్తుంది.
వర్షాకాలం కూల్ డ్రింక్స్ మానేయడం చాలా ఉత్తమమైన పని. ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే ఎలాంటి ఐటమ్ అయినా వర్షాకాలంలో తాగడం వల్ల.. గొంతులో నొప్పి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది కాస్త జ్వరం వరకు దారి తీయొచ్చు.
మీరు విన్నది నిజమే ఆకుకూరలు కూడా చలికాలంలో కొద్దిగా తినడం మంచిది. ఎందుకంటే ఎక్కువ చలి.. వాళ్ళ ఆకుకూరల్లో పురుగులు రావచ్చు. కాబట్టి.. చలికాలంలో ఆకుకూరలను బాగా కడుక్కొని తినాలి లేకపోతే వాటిని దూరం ఉంచడమే మంచిది.