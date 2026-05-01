Foreign Trips: ఇక విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడం అసాధ్యమేనా..కారణం ఇదే!

Foreign Trips:అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణాలు త్వరలో మరింత ఖరీదుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల విమాన ఇంధనం అయిన ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF) ధరలు పెరగడం దీనికి ప్రధాన కారణం. తాజా సమాచారం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ విమానాల కోసం ఉపయోగించే జెట్ ఫ్యూయల్ ధరలు సుమారు 5 శాతం పెరిగాయి. ఇది వరుసగా రెండో నెలలో జరిగిన పెంపు కావడం గమనార్హం.
ఈ ధరల పెంపును ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ కంపెనీలు అమలు చేశాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్న పరిస్థితుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతల వల్ల గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్‌పై ప్రభావం పడింది. దాంతో ఇంధన ధరలు ఆకస్మికంగా పెరిగాయి.  

ఢిల్లీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో అంతర్జాతీయ విమానాలకు ఉపయోగించే ATF ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. కొత్త ధరల ప్రకారం కిలోలీటర్‌కు భారీగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఢిల్లీ విమానాశ్రయం దేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండటంతో, అక్కడి ధరలు సాధారణంగా ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు.  

అయితే ఈ పెంపు కేవలం అంతర్జాతీయ విమానాలకు మాత్రమే వర్తించబడింది. దేశీయ విమానాల కోసం ఉపయోగించే ఇంధన ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. దేశీయ విమాన సంస్థలపై అదనపు భారం పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.  

విమాన సంస్థల ఖర్చుల్లో ఇంధనం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇంధన ధరలు పెరిగితే, విమానాల ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దాంతో టికెట్ ధరలు కూడా పెరగడం సాధారణం. కాబట్టి విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే ప్రయాణికులు త్వరలో ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి రావచ్చు.  

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పూర్తి ప్రభావాన్ని ఒకేసారి వినియోగదారులపై వేయకుండా, దశలవారీగా ధరలను సవరించే విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. దీని వల్ల కొంతవరకు విమాన సంస్థలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.

