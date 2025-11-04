English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. ఇక చిరుత దాడుల సమస్యలు తీరినట్లే.!. అధికారులు కీలక నిర్ణయం..

leopard attacks on devotees in Tirumala: తిరుమలలో ముఖ్యంగా నడక మార్గంలో ఇటీవల చిరుత దాడులు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అధికారులు ఇక మీదట.. సీసీకెమెరాతో నిరంతరం మానిటరీంగ్ చేస్తామన్నారు.
 
తిరుమలలో ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో భక్తులు రద్దీ మధ్యస్థంగా ఉంది. ముఖ్యంగ వైకుంఠ చతుర్దశి, కార్తీక పౌర్ణమినేపథ్యంలో రద్దీ క్రమంగా పెరగవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.  తిరుమలలో చాలా మంది నడక మార్గంలో  దర్శనాలకు వెళ్తారు. 

దట్టమైన అడవుల గుండాల శ్రీవారి దర్శనాలకు వెళ్తారు.ఈ క్రమంలో తరచుగా చిరుతపులులు అడవుల నుంచి మెట్ల మార్గంలో వెళ్తున్న భక్తులపై దాడులకు తెగబడుతున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక పర్యాయాలు తిరుమలలో చిరుతపులులు దాడులు చేసిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి.

కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లలపై దాడులు చేసి పొదల్లోకి లాక్కెల్లాయి. దీంతో మెట్ల మార్గంలో వెళ్లే భక్తులు గుంపులుగా, ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని స్వామివారి దర్శనం కోసం వెళ్తున్నారు.ఈ క్రమంలో టీటీడీ అధికారులు, ఫారెస్ట్ సిబ్బంది చిరుత పులుల సమస్యలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

తిరుపతి తిరుమలలో.. ఇక మీదట పరిసరప్రాంతలో చిరుత సంచారం వల్ల ఆందోళన చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతరం మానిటరింగ్ చేస్తామన్నారు. ఒకవేళ చిరుతలు కన్పిస్తే.. మొబైల్ ఫోన్స్ ద్వారా సమాచారం అందించవచ్చని అని తిరుపతి డిఎఫ్ఓ సాయిబాబు తెలిపారు. తరచూ చిరుత ల సంచారం తో ప్రజలు భక్తులు తీవ్రంగా భయపడుతున్నారు కట్టడి చేసేందుకు 15 మందితో టీమ్ ఏర్పాటు చేసి చిరుత కదలికలు గమనిస్తున్నామన్నారు.  

అలిపిరి నడకమార్గంలో మరింత కాంతి వంతంగా లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. అలిపిరిలో 10, యూనివర్సిటీ పరిధిలో 5 మంది సిబ్బందిని కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు. ఇన్ఫ్రార్డ్ కెమెరాలు సైతం ఏర్పాటు చేశామని, వ్యర్థాలు అనేక ప్రాంతాల్లో డంప్ చేయడం వల్లే చిరుతలు వస్తున్నాయని దాన్ని అరికట్టాలని చెప్పారు.

డంప్ లో ఆహారం కోసం కుక్కలు, ఎలుకలు అధికంగా వస్తున్నాయని.. వాటిని ఆహారంగా చేసుకోడానికి  చిరుతలు ఆ ప్రాంతాల్లో అధికంగా తిరుగుతున్నాయన్నారు. యూనివర్సిటీలో జన సంచారం సమయాన్ని మార్చాలన్నారు. చెత్తను డంపింగ్ యార్డులలో వేయాలని సూచించారు.  అనేక ప్రాంతాల్లో చెత్తను డంప్ చేయడం ద్వారా చిరుత సంచారాలు అధికం అవుతున్నాయన్నారు. చిరుతను బంధించాల్సిన అవసరం లేదని..  ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని  డిఎఫ్ఓ సాయిబాబు తెలిపారు.  

