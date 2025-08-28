Daniil Medvedev: రష్యా టెన్నిస్ ప్లేయర్ డేనియల్ మెద్వెదేవ్కు భారీ జరిమాన విధించారు. యూఎస్ ఓపెన్లో ఫ్రాన్స్ ప్లేయర్ బెంజమిన్ బోంజీ చేతిలో ఓడిపోయిన తర్వాత.. మెద్వెదేవ్ తన కోపాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు. తన రాకెట్ను బెంచ్కు కొట్టి విరగొట్టాడు. అంతేకాకుండా ప్రేక్షకులతో కూడా మిస్ బిహేవ్ చేశాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
రష్యా టెన్నిస్ ఆటగాడు డేనియల్ మెద్వెదేవ్కు ఈ ఏడాది అదృష్టం కలిసి రావడం లేదు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్లో రెండో రౌండ్లో.. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, వింబుల్డన్లో మొదటి రౌండ్లో ఓడిపోయాడు. ఇప్పుడు యూఎస్ ఓపెన్లో కూడా తొలి రౌండ్లో ఫ్రాన్స్ ఆటగాడు బెంజమిన్ బోంజీ చేతిలో 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4 తేడాతో ఓటమి చవిచూశాడు.
ఈ ఓటమితో కోపంతో ఉన్న మెద్వెదేవ్ తన రాకెట్ను బెంచ్కు కొట్టి విరగొట్టాడు. మ్యాచ్ సమయంలో ప్రేక్షకులతో కూడా అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో టోర్నమెంట్ నిర్వాహకులు అతడికి 42,500 డాలర్లు అంటే సుమారు 37 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించారు.
మొదటి రౌండ్ ఆడినందుకు అతడు 1,10,000 డాలర్ల ప్రైజ్ మనీ పొందగా, దానిలో మూడో వంతు జరిమానాగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. మ్యాచ్లో మెద్వెదేవ్ గట్టిగా పోరాడాడు. మొదటి రెండు సెట్లు ఓడినా, తర్వాత రెండు సెట్లు గెలిచి సమం చేశాడు. కానీ ఐదో సెట్లో బోంజీ విజయం సాధించాడు.
మ్యాచ్ సమయంలో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఆటకు అంతరాయం కలిగించడంతో ఆట ఆరు నిమిషాలు నిలిచిపోయింది. దీనిపై అంపైర్ నిర్ణయంతో మెద్వెదేవ్ వాగ్వాదానికి దిగాడు.
ప్రేక్షకుల నుంచి హేళన ఎదురైనప్పుడు అతడు కోపంతో అరిచి, అసభ్య సైగలు చేశాడు. ఈ ప్రవర్తన వల్లే అతడికి భారీ జరిమానా పడింది.