Shikhar Dhawan Wedding: రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్న శిఖర్ ధావన్.. వధువు ఎవరంటే..?

Shikhar Dhawan: భారత మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ రెండోసారి పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నాడు. తన ప్రియురాలు సోఫీ షైన్తో శిఖర్ వివాహం జరుగనుంది. వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో గ్రాండ్గా జరగనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పెళ్లి ఏర్పాట్లు మొదలు కాగా.. ఈ వేడుకకు పలువురు క్రికెటర్లు హాజరుకానున్నారు.
శిఖర్ ధావన్తో సోఫీ షైన్ పరిచయం కొన్నేళ్ల క్రితమే ప్రారంభమైంది. దుబాయ్లో ఫస్ట్ టైమ్ కలిసిన వీరిద్దరూ.. మొదట ఫ్రెండ్స్ కాగా.. ఆ తర్వాత పీకల్లోతూ ప్రేమలో పడ్డారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 టైమ్లో ఇద్దరి లవ్ లైఫ్ గురించి బయటపడింది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ను ధావన్, సోఫీ కలిసి చూశారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఈ ఇద్దరు నెట్టింట్లో హాట్టాపిక్గా మారారు.
శిఖర్ ధావన్కి 2012లో ఆయేషా ముఖర్జీతో పెళ్లయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ జంటకి 2014లో కొడుకు కూడా పుట్టాడు. బాబు పేరు జొరవర్ ధావన్. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వీరిద్దరూ 2023లో విడాకులు తీసుకున్నారు.
సోఫీ షైన్.. ఐర్లాండ్కు చెందిన అమ్మాయి. విద్యా రంగంలో మంచి ప్రావీణ్యం కలిగిన వ్యక్తి. ప్రస్తుతం సోఫీ అబుదాబీలోని నార్తర్న్ ట్రస్ట్ కార్పొరేషన్లో సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తోంది. అంతేకాకుండా డా వన్ స్పోర్ట్స్కు అనుబంధంగా ఉన్న శిఖర్ ధావన్ ఫౌండేషన్ను కూడా సోఫీనే చూసుకుంటుంది.
ఇక సోషల్ మీడియాలో కూడా సోఫీ షైన్కు మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇన్స్టాలో ఆమెకు దాదాపు 3.41 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. గత కొంతకాలంగా శిఖర్ ధావన్తో కలిసి ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలను షేర్ చేస్తూ వస్తోంది.
పలుమార్లు క్రికెట్ మ్యాచ్లకు కలిసి హాజరైన ఈ కపుల్పై అప్పట్లో ఊహాగానాలు వచ్చినప్పటికీ.. ఇటీవల శిఖర్ స్వయంగా తన రిలేషన్షిప్ను బహిరంగంగా ప్రకటించాడు. చివరకు ఈ జంట పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటి కానుంది.