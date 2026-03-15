  • Indian Cricketer Son: పూర్తిగా అమ్మాయిగా మారిపోయిన క్రికెటర్ కొడుకు.. థాయిలాండ్‌లో సర్జరీ!

Indian Cricketer Son: పూర్తిగా అమ్మాయిగా మారిపోయిన క్రికెటర్ కొడుకు.. థాయిలాండ్‌లో సర్జరీ!

Cricket Son : మాజీ భారత క్రికెటర్ కుమారుడు ఆర్యన్ బంగర్ ఇటీవల పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుని వార్తల్లో నిలిచారు. ఆర్యన్ ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి అమ్మాయిగా మారి తన పేరును అనయా బంగర్‌గా మార్చుకున్నారు. ఈ మార్పు కోసం ఆయన థాయిలాండ్‌లో వాజినోప్లాస్టీ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. 
మాజీ భారత క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కుమారుడు ఆర్యన్ బంగర్ ఇటీవల పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుని వార్తల్లో నిలిచారు. ఆర్యన్ బంగర్ చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్‌కు చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. తండ్రి సంజయ్ బంగర్ భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ప్రముఖ క్రికెటర్ కావడంతో ఆయన కూడా క్రికెట్‌పై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ముంబై మరియు యుకేలోని కొన్ని క్లబ్ జట్లకు కూడా ఆర్యన్ క్రికెట్ ఆడారు. అయితే కొంతకాలంగా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుని కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించారు.

ఆర్యన్ బంగర్ 2023లో తనను ట్రాన్స్ జెండర్ మహిళగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి తన శరీరాన్ని మహిళగా మార్చుకునే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఈ మార్పులో భాగంగా మొదట హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ (HRT) తీసుకున్నారు. ఈ చికిత్స ద్వారా శరీరంలో మహిళలకు సంబంధించిన హార్మోన్లు పెంచి శరీరంలో మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.

అనేక నెలల వైద్య పరీక్షలు మరియు చికిత్సల తర్వాత అనయా బంగర్ చివరకు వాజినోప్లాస్టీ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఈ సర్జరీ ద్వారా పురుషుడి శరీర నిర్మాణాన్ని మహిళ శరీర నిర్మాణంగా మార్చే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ శస్త్రచికిత్స కోసం ఆమె థాయిలాండ్‌కు వెళ్లినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ సర్జరీ తర్వాత కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) ట్రాన్స్ జెండర్ ఆటగాళ్లపై కొన్ని కఠినమైన నియమాలను అమలు చేస్తోంది. 2023లో వచ్చిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం పురుషులుగా యవ్వన దశను అనుభవించిన ట్రాన్స్ మహిళలు అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్‌లో ఆడేందుకు అనుమతి లేదు. దీంతో అనయా బంగర్ క్రికెట్ భవిష్యత్తుపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది.

అయితే అనయా బంగర్ మాత్రం ట్రాన్స్ జెండర్ ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు ఉండాలని భావిస్తున్నారు. ప్రతి కేసును శాస్త్రీయంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్రీడల్లో సమానత్వం మరియు న్యాయం రెండూ సమతుల్యం కావాలని ఆమె చెబుతున్నారు.

ఆర్యన్ నుంచి అనయా బంగర్‌గా మారిన ఈ ప్రయాణం ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది. వ్యక్తిగత గుర్తింపు, క్రీడా నిబంధనలు మరియు సమాజ దృక్పథం వంటి అంశాలపై ఇది పెద్ద చర్చకు కారణమైంది.

