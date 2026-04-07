Miss India Kidnapped: మాజీ మిస్ ఇండియా కిడ్నాప్.. నాలుగు పిల్లలతో కలిసి మిస్టరీగా మిస్సింగ్..!

Miss India Earth 2019:దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఘటనలో మాజీ మిస్ ఇండియా ఎర్త్ విజేత సాయలి సుర్వే కనిపించకుండా పోవడం పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. మహారాష్ట్రలోని పింప్రి-చించ్వాడ్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆమెతో పాటు ఆమె నాలుగు పిల్లలు కూడా అదృశ్యమవడం ఈ కేసును మరింత క్లిష్టంగా మార్చింది.
సాయలి సుర్వే ఒక మోడల్ మాత్రమే కాదు, ఆమెకు ఏవియేషన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ కూడా ఉంది. అందమైన జీవితం గడుపుతున్నట్టు కనిపించిన ఆమె జీవితంలో అకస్మాత్తుగా ఈ సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఇటీవల ఆమె తన మతాన్ని మార్చుకుని మళ్లీ హిందూమతంలోకి చేరడం వార్తల్లో నిలిచింది. ఆ సందర్భంగా ఆమె తన పేరు కూడా ఆద్య సుర్వేగా మార్చుకుంది.
సాయలి తన భర్త అతీఫ్ తాసేతో ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఇస్లాం మతంలోకి మారి అతేజా తాసే అనే పేరు పెట్టుకుంది. అయితే, ఆమె వివాహ జీవితం సుఖంగా లేదని వెల్లడించింది. తనకు పెళ్లి తర్వాతే మానసికంగా, శారీరకంగా ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయని ఆమె మీడియాకు తెలిపింది. నాలుగు పిల్లల కోసం ఎన్నో సంవత్సరాలు సహించానని కూడా చెప్పింది.
మీడియాతో మాట్లాడినప్పుడు ఆమె చెప్పిన మాటలు చాలా మందిని కలచివేశాయి. రోజూ దూషణలు, వేధింపులు ఎదుర్కొన్నానని, ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా కొట్టేవారని ఆమె ఆరోపించింది. ఆ పరిస్థితులు క్రమంగా సాధారణంగా అనిపించాయని ఆమె చెప్పింది. ఈ విషయాలపై పోలీసులకు కూడా వెళ్లానని, కానీ సరైన సహాయం అందలేదని తెలిపింది.
ఇటీవల జరిగిన ‘ఘర్ వాపసి’ కార్యక్రమంలో ఆమె మళ్లీ హిందూమతంలోకి చేరింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొన్ని ప్రముఖులు మరియు హిందూ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తనలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళలు ధైర్యంగా బయటకు రావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చింది. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చాలా కాలం సహించానని, కానీ చివరికి బయటకు రావాల్సిందేనని చెప్పింది.
ఈ కార్యక్రమం తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే ఆమె కనిపించకుండా పోవడం మరింత అనుమానాలకు దారి తీసింది. ఆమె తల్లిదండ్రులు ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ కుమార్తెను ఆమె అత్తమామలు కిడ్నాప్ చేశారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇంకా ఈ కేసులో స్పష్టత రాలేదు. మరోవైపు, సాయలి అత్తగారు ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. తమపై వేసిన ఆరోపణలు తప్పని తెలిపారు. పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనపై హిందూ సంస్థలు కూడా స్పందించి నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సాయలి సుర్వే.. ఆమె పిల్లలను వెంటనే కనుగొనాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.