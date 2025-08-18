Kseniya Alexandrova: పెళ్లయిన 4 నెలలకే విషాదం.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్ బ్యూటీ మృతి.. తీవ్ర దు:ఖంలో అభిమానులు

Kseniya Alexandrova Dies: రష్యాకు చెందిన ప్రసిద్ధ మోడల్, మాజీ మిస్ యూనివర్స్ పోటీదారు క్సేనియా అలెగ్జాండ్రోవా 30 ఏళ్ల వయసులో ఓ కారు ప్రమాదంలో అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. మాస్కోలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె తన జీవితాన్ని కోల్పోయింది. నాలుగు నెలల క్రితం వివాహం చేసుకున్న ఆమె మరణం రష్యాలోనే కాకుండా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో విషాదాన్ని నింపింది.
రష్యాలో జరిగిన ఒక దురదృష్టకర కారు ప్రమాదంలో మాజీ మిస్ యూనివర్స్ పోటీదారు క్సేనియా అలెగ్జాండ్రోవా మరణించింది. ఆమెకు నాలుగు నెలల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ విషాదం రష్యాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మోడలింగ్ ప్రపంచాన్ని, క్సేనియా అభిమానులను ఎంతగానో కలిచివేసింది.
రష్యాలోని ట్వెర్ ప్రాంతంలో ఆమె తన భర్తతో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తుండగా హఠాత్తుగా ఎల్క్ (జింక జాతి జంతువు)రోడ్డుపైకి దూసుకొచ్చింది. క్సేనియా ప్యాసింజర్ సీటులో ఉండగా ఎల్క్ ఆమెను ఢీకొట్టడంతో తలకు తీవ్ర గాయమైంది.
వెంటనే క్సేనియాను మాస్కోలోని ఆసుపత్రికి తరలించినా, గాయాలు తీవ్రంగా ఉండటం, కోమాలోకి వెళ్లడంతో డాక్టర్లు ఆమెను కాపాడలేకపోయారు. అయితే క్సేనియా అలెగ్జాండ్రోవా భర్త మాత్రం ఈ ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డాడు.
క్సేనియా మార్చి 2025లో పెళ్లి చేసుకుంది. తన వెడ్డింగ్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి.. ఆ రోజు తనకు ఎంత ముఖ్యమైనదని హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కానీ విధి మాత్రం ఆమెపై పగబట్టింది. పెళ్లయిన నాలుగు నెలల్లోనే ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఆమె మరణంతో అభిమానులు, మోడలింగ్ ఏజెన్సీలు సంతాపం తెలిపాయి. ఆమె ఒక ప్రకాశవంతమైన, ప్రతిభావంతమైన వ్యక్తిగా గుర్తుండిపోతుందని ఆమె మోడలింగ్ ఏజెన్సీ తెలిపింది.
క్సేనియా 2017లో మిస్ రష్యా పోటీలో ఫస్ట్ రన్నరప్గా నిలిచి, అదే సంవత్సరం మిస్ యూనివర్స్ పోటీలో రష్యాకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. ఆమె మాస్కోలోని ఒక యూనివర్సిటీలో సైకాలజీలో పట్టభద్రురాలైంది. తన అందం, ప్రతిభతో ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన క్సేనియా మరణం.. ఆమె అభిమానులకు, మోడలింగ్ ప్రపంచానికి తీరని లోటును మిగిల్చింది.