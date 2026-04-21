Free Bus Cancel: రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ సమ్మె.. తెలంగాణలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు రద్దు?

Free Bus Scheme Likely To Cancel In Telangana A Head TSRTC Strike: ప్రజా రవాణాలో కీలకమైన ఆర్టీసీ సేవలు రేపటి నుంచి నిలిచిపోనున్నాయి. ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగుతుండడంతో మహిళలకు అమలు చేస్తున్న ఉచిత బస్సు కొనసాగే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది. ఉచిత బస్సు పథకం కూడా రద్దవుతుందని చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డిపై మరోసారి ఆర్టీసీ కార్మికులు తిరగబడ్డారు. ఎన్నికల్లో వాడుకుని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఓట్లు వేయించుకున్న అనంతరం తమ సమస్యలు, డిమాండ్లు పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తోంది. దీంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌పై జంగ్‌ సైరన్‌ మోగించారు.

జీతాల పెంపు, రిటైర్మెంట్‌ ఉద్యోగుల చెల్లింపులు, బకాయి చెల్లింపులు, ప్రభుత్వంలో విలీనం తదితర అంశాలపై ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపడుతున్నారు. కేసీఆర్‌ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మాయమాటలు చెప్పిన కాంగ్రెస్‌ అనేక హామీలు ఇచ్చింది. రెండున్నరేళ్లు గడిచినా కూడా ప్రభుత్వం తమను పట్టించుకోవడంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మె ప్రకటించారు. రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రారంభం కానుంది.

సమ్మెలో భాగంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు అందరూ విధులకు దూరంగా ఉండనున్నారు. సమ్మె అంటే విధులకు హాజరుకాకుండా నిరసన వ్యక్తం చేయడం. సమ్మె కారణంగా ఒక్క బస్సు కూడా ముందుకు కదలలేదు. బస్సులన్నీ డిపోలకు పరిమితం కానున్నాయి.

ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో మహిళలకు పెద్ద చిక్కు వచ్చి పడింది. సమ్మె నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ బస్సు నడవవు. సమ్మెకు దిగడంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకుని తాత్కాలికంగా ప్రైవేటు వ్యక్తులతో డ్రైవర్‌, కండక్టర్లను నియమించి బస్సులు నడపనుంది.

ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా ఇతర బస్సులు నడిపితే ఆ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత రవాణా అమలు కాదని తెలుస్తోంది. బస్సులు లేకపోవడంతో తాత్కాలికంగా నడిపే బస్సుల్లో ఉచిత రవాణా పథకం మహిళలకు అమలు చేయడం కష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఆర్టీసీ సమ్మెపై ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోంది. ఈ చర్చలు ఎలా జరిగినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి దిగిరాకపోతే ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు మాత్రం తాము సమ్మెకు వెళ్తామని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ సమ్మె ప్రభావంతో ఆర్టీసీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ఇప్పటికే ఆర్టీసీ సంక్షోభంలో పడగా.. సమ్మెతో మరింత పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు నడపడం తలకు మించిన భారంగా పరిణమించనుంది. ఇప్పుడు కాకపోయినా భవిష్యత్‌లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు రద్దు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

