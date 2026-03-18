English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Flight Seats: విమాన ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట.. 60 శాతం సీట్లు ఉచితంగా ఉండాలని కేంద్రం ఆదేశం..!

60 Seats On Flight On Free Of Charge: విమాన ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట లభించింది. విమానాల్లో ఉన్న సీట్లు 60 శాతం వరకు సీట్లను ఉచితంగా ఉంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం DGCA ను ఆదేశించింది. ప్యాసింజర్  ఫ్రెండ్లీ రూల్స్ (Passenger Friendly Rule)ప్రకారం ఈ వెసులుబాటు తీసుకువచ్చింది డీజీసీఏ కూడా. ప్రధానంగా భారత దేశంలో విమాన ప్రయాణాన్ని పారదర్శకంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి డీజీసీఏ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం విమాన ప్రయాణికులకు భారీ ఊరట ఇచ్చింది. విమానంలో 60 శాతం సీట్లు ఉచితంగా ఉంచాలని డీజీసీఏను ఆదేశించింది. ఇదివరకు సీట్స్ సెలక్షన్ వెబ్ చెకింగ్ సమయంలో అదానంగా సీట్ల కోసం చెల్లించాల్సి ఉండేది. ఆ అదనపు ఛార్జీలు అరికట్టడానికి కేంద్రం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

2 /6

 ఇలా విమానాయన సంస్థలు వినియోగదారుల నుంచి దోపిడీ అరికట్టడానికి అదనపు చార్జీలు వసూలు చేయకూడదని ఆదేశించింది. సీట్ల స్థానాన్ని బట్టి టికెట్ రేట్లు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా మధ్య వరుసలో.. వెనుక వైపు ఉండే సీట్లకు ఎక్కువగా వసూలు చేస్తారు.   

3 /6

 కుటుంబ సభ్యులతో ప్రయాణించే వారి కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. కొత్త రూల్ ద్వారా ఒకే PNR ఉన్న కుటుంబసభ్యులంతా ఒకే చోట, పక్క పక్కనే కూర్చొని ప్రయాణం చేసే అవకాశం లభించింది. ఒక్కోసారి సీట్లు మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ వివాదాలకు కూడా దారి తీసేది.   

4 /6

Passenger Friendly Reforms DGCA గతంలో ఈ సీట్ ఛార్జీలకు రూ.300 నుంచి రూ.900 విండో సీట్లకు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు సరసమైన ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి.కొత్త బ్యాగేజ్, పెట్ పాలసీలు మార్పులు తీసుకువచ్చారు.   

5 /6

 దీని ద్వారా అతి తక్కువ దూరం ప్రయాణించే ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి ప్రాంతాలకు టికెట్ ధరలు కూడా తగ్గుతాయి. దీంతో విమానాయన ప్రయాణం ఎక్కువగా ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ముందస్తుగా విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి.  

6 /6

అంతేకాదు విమానాలు ఆలస్యం, బోర్డింగ్ క్యాన్సిలేషన్ వంటి సందర్భాల్లో ప్రయాణికులకు ముందుగానే అలెర్ట్‌ చేయాలని డీజీసీఏ విమానాయన సంస్థలను ఆదేశించింది.  అంతేకాదు కొన్ని భద్రమైన కార్యాచరణ విధానాలు ప్రమాణాలను ప్రయాణికులకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో తెలియజేయాలని నొక్కి చెప్పింది.

