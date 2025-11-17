Free Supermarket: నిత్యావసర సరుకులను ఉచితంగా ఇచ్చే సూపర్ మార్కెట్.. ఏకంగా 20,000 వరకు.. ఛాన్స్ అసలు మిస్ అవ్వకండి..

Free Groceries : ప్రపంచంలో చాలామంది రోజూ ఆహారం కోసం కష్టాలు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా పేదలు..తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు తగ్గించేందుకు కెనడాలో ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రత్యేకంగా సూపర్ మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేసింది.
కెనడాలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ సూపర్ మార్కెట్లలో నిత్యావసర వస్తువులు పూర్తిగా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే..వారు వచ్చి తమకు కావలసిన సరుకులు తీసుకెళ్లవచ్చు.
ఈ సేవను అందుకునేందుకు ముందుగా సభ్యత్వం తీసుకోవాలి. పేరు, చిరునామా, గుర్తింపు కార్డు వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే, ఆ వ్యక్తి సభ్యుడిగా నమోదవుతారు. ఒకసారి సభ్యత్వం పొందిన తర్వాత, ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి దాదాపు రూ.20 వేల విలువైన సరుకులను తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ విధంగా చూస్తే, నెలకు రూ.40 వేల వరకు ఉచిత వస్తువులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇది తక్కువ ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలకు చాలా పెద్ద సహాయం అని చెప్పవచ్చు.
కేవలం సూపర్ మార్కెట్లే కాకుండా, ఈ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా 700కు పైగా ఫుడ్ బ్యాంకులు కూడా నిర్వహిస్తుంది. వీటికి తోడు, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు కలిపి కెనడా మొత్తం మీద 5,500కు పైగా ఫుడ్ బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ కేంద్రాల్లో అర్హులైన వారికి పూర్తిగా ఉచితంగా ఆహారం అందిస్తున్నారు. విద్యార్థులు, వృద్ధులు, ఉద్యోగస్తులు..ఎవరైనా సహాయం అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్లి ఆహారం పొందవచ్చు.
అదనంగా..సాల్వేషన్ ఆర్మీ వంటి సంస్థలు కూడా ఆహార బ్యాంకులు, సామూహిక భోజన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇక్కడ రోజూ వందలాది మంది భోజనం చేస్తున్నారు. ఆహారం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారు ఆకలితో బాధపడకూడదనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ విధంగా..కెనడా ప్రజలు ఆకలి సమస్యను తగ్గించేందుకు పెద్ద స్థాయిలో ముందుకు వస్తున్నారు. పేదలకు, నిరుపేదలకు, విద్యార్థులకు ఇది అమూల్యమైన సహాయం. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు ఇతర దేశాల్లో కూడా మొదలైతే, ప్రపంచంలో ఆకలి సమస్య మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.