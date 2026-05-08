Tirumala: పదో తరగతి పాసైన వారికి టీటీడీ బంపర్ ఆఫర్.. ఉచిత భోజనం, హాస్టల్‌తో ఇంటర్ అడ్మిషన్లు!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 08, 2026, 07:37 AM IST|Updated: May 08, 2026, 07:39 AM IST

TTD Free Inter Admissions 2026: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలకు ప్రతిరోజు భక్తులు సందర్శించి తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. భక్తుల నుంచి వచ్చే కానుకలు, విరాళాలతో విద్యాసంస్థల్ని కూడా కొనసాగిస్తుంది టీటీడీ. అయితే, 10వ తరగతి పాసైన విద్యార్థుల కోసం అద్భుత అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. శ్రీ పద్మావతి మహిళా జూనియర్ కళాశాల, వెంకటేశ్వర జూనియర్ కళాశాలలో ప్రవేశాలకు గాను నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 

పది పాసైన తర్వాత టీటీడీ కాలేజీలో చదువు పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇందులో ఇంటర్ అడ్మిషన్లు కు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో ఉచితంగా హాస్టల్ వసతితోపాటు, ఫ్రీ భోజనం కూడా అందిస్తారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అడ్మిషన్ల కోసం విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది.  

ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://admission.tirumala.org ద్వారా అడ్మిషన్లు పొందవచ్చు. అదే విధంగా దరఖాస్తుల్ని జూన్ 3వ తేదీ వరకు ఛాన్స్ అందించింది. అధికారికంగా కేవలం ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 

 టీటీడీ ఇంటర్ కాలేజీల్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..   ఈ తిరుమల జూనియర్ కళాశాలలో ప్రవేశాలకు ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://admission.tirumala.org ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'స్టూడెంట్ మాన్యువల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్' లేదా 'స్టూడెంట్ మాన్యువల్ ఇన్ తెలుగు' ఏదో ఒక బాక్స్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. 

  కళాశాలల ప్రాస్పెక్టస్ పూర్తిగా చదివిన తర్వాత విద్యార్థులకు కావాల్సిన కాలేజీ పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో ఇంగ్లీష్ లేదా తెలుగులో కనిపిస్తాయి. ప్రధానంగా రెండు ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలో వివిధ గ్రూపుల్లో ఈ సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికి కావలసిన అర్హతలు, సీట్ల ఆధారంగా కేటాయిస్తారు.   

విద్యార్థుల దరఖాస్తు స్వీకరణ చేపట్టిన తర్వాత టీటీడీ ఈ కళాశాలలో రిజర్వేషన్ ప్రతిభ, సీట్ల ఆధారంగా ఎస్ఎంఎస్ పంపుతారు. ఆ తర్వాత వెంటనే విద్యార్థులు తమ ధృవపత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆ పత్రాలు ఆన్‌లైన్లో సరిపోకుంటే వెంటనే రద్దు చేస్తారు.   

గడువులోపు విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తమకు నచ్చిన కళాశాలకు ఆన్లైన్ లో జాగ్రత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని టీటీడీ కోరుతుంది. ఏవైనా సాంకేతిక సందేహాలు కోర్సుల్లో వివిధ గ్రూపులు ఉంటే హెల్ప్ లైన్ admission.tirumala.org ద్వారా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.  

