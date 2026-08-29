Child Aadhaar Update Free: యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే రెండు కోట్లకు పైగా పౌరులకు బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ను తప్పనిసరి చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూల్ విద్యార్థులు బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రారంభమైన ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా ఇప్పటికే 1.56 లక్షల మంది విద్యార్థులకు బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ పూర్తి చేసింది. మీ పిల్లలకు కూడా బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
మీ పిల్లలు ఐదేళ్ల లోపు ఉన్నారా? అయితే ఈ వయసు వచ్చేసరికి ఆధార్లో బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ తప్పనిసరిగా చేయించాలి. ఆధార్లో డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఫోటో కూడా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లల ఫింగర్ ప్రింట్స్ స్కాన్ కావు కాబట్టి, ఐదేళ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్, ఫోటో తీసుకుంటారు.
బయోమెట్రిక్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్గా ఉండాలి. మీ పిల్లలకు 5 లేదా 15 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా వారి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఐరిస్ స్కాన్ చేయించాలి. ఫోటో కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు ఈ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ సేవ ఉచితంగా అందించబడుతుంది. మీ పిల్లలు 5 లేదా 17 ఏళ్లు దాటే లోపు రెండుసార్లు ఈ అప్డేట్ చేయించాలి. ఇది ఉచితమని అధికారులు సూచించారు. ఇప్పటికే 5 నుండి 7 ఏళ్ల మరియు 15 నుండి 17 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు బయోమెట్రిక్ సేవలను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.
సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు ఈ సేవలను ఉచితంగా పొందవచ్చు. ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలన్నా లేదా ఏదైనా అథెంటికేషన్ చేయాలన్నా బయోమెట్రిక్ అప్డేట్గా ఉండటం తప్పనిసరి. స్కూల్ స్కాలర్షిప్లు పొందడానికి కూడా ఇది అవసరం. అలాగే, IIT-JEE, CUET వంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా బయోమెట్రిక్ అప్డేట్గా ఉండాలి. బ్యాంకు ఖాతాలకు కూడా KYC నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది, దానికి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ తప్పనిసరి.
పిల్లల బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ ఆన్లైన్లో చేయలేరు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను తీసుకుని నేరుగా ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్కు మాత్రమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ వారి ఫింగర్ ప్రింట్స్ మరియు ఐరిస్ స్కాన్ చేస్తారు. మీ దగ్గరలోని ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్ ఎక్కడుందో మీరు 'భువన్ ఆధార్ పోర్టల్' ద్వారా వెతకవచ్చు. వెళ్లేటప్పుడు ఆధార్ కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మీకు అప్డేట్ రిక్వెస్ట్ నంబర్తో కూడిన రిసీప్ట్ వస్తుంది. ఆ నంబర్ ఆధారంగా మీరు అప్డేట్ స్టేటస్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు.