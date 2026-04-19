Free MMTS Train: హైదరాబాదీలకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. జూన్ 2 నుంచి MMTS ట్రైన్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం!

Free MMTS Train Travel For All: హైదరాబాద్ నగరవాసులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్. నగరంలో రోజురోజుకి భారీగా పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీకి చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్ 2 నుంచి ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణాన్ని అందించాలని రేవంత్ సర్కార్ నిర్ణయించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదంతో ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రయోగాత్మకంగా ఈ పథకం సాగనుంది. 
 
హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్, కాలుష్యం తగ్గించేందుకు జూన్ 2 నుంచి ఎంఎంటీఎస్‌ ట్రైన్స్‌లో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణాన్ని అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదంతో ఏడాది పాటు ప్రయోగాత్మకంగా ఈ పథకం సాగనుంది. రైల్వేకు వచ్చే రూ. 10 కోట్ల వార్షిక ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది. రైళ్ల సంఖ్య పెంపు, స్టేషన్లకు ఆర్టీసీ షటిల్ బస్సులు నడపడం వంటి చర్యల ద్వారా ప్రజా రవాణాను బలోపేతం చేయడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.  

ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో మహిళలు, పురుషులు అనే తేడా లేకుండా అందరికీ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు.  ప్రస్తుతం ఈ పథకానికి సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో.. అధికార యంత్రాంగం అమలు దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ పథకం అమలుపై ఇటీవల ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఇతర ఉన్నతాధికారులు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో కీలక భేటీ నిర్వహించారు.   

ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్‌ ద్వారా రైల్వే శాఖకు ఏడాదికి సుమారు రూ. 10 కోట్ల ఆదాయం వస్తోంది. అయితే, ఉచిత ప్రయాణం వల్ల పెరిగే ప్రయాణికుల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా, రైల్వేకు వచ్చే ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.    

కేవలం ఉచిత ప్రయాణమే కాకుండా.. ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్ల సేవలలో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. రద్దీ సమయాల్లో రైళ్ల సంఖ్యను పెంచడం, సమయపాలన పాటించడం, స్టేషన్లలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రయాణికులకు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కల్పించేందుకు రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి నివాస ప్రాంతాలకు ఆర్టీసీ షటిల్ బస్సులను నడపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.    

ఇక ఈ ప్రతిపాదనపై సానుకూలంగా స్పందించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే.. పథకం అమలుకు సంబంధించి ముసాయిదా ఎంవోయూ పంపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. రైల్వే బోర్డు నిబంధనల ప్రకారం స్టేషన్లలో సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని, అయితే రైళ్ల ఫ్రీక్వెన్సీ, సమయాలను రైల్వే శాఖే నిర్ణయిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.    

