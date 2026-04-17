Free Pension vs Atal Pension Yojana: 5000 కోసం చందాలు కట్టాలా లేదా 4000 ఫ్రీగా తీసుకోవాలా..పెన్షన్ విషయంలో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్!

Free Pension vs Atal Pension Yojana:దేశంలో వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత కోసం కేంద్రం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు పెన్షన్ పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వారు, రైతులు, కూలీలు వంటి వారికి ఇవి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే ఉచిత పెన్షన్ మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న Atal Pension Yojana మధ్య తేడాలపై ప్రజల్లో ఎక్కువ చర్చ జరుగుతోంది.
ముందుగా కేంద్ర పథకం గురించి చెప్పుకుంటే, అటల్ పెన్షన్ యోజనలో భాగంగా వ్యక్తి చిన్న వయస్సు నుంచే ప్రతి నెల కొంత మొత్తం చెల్లించాలి. ఈ చందాలను క్రమంగా చెల్లిస్తే, 60 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత నెలకు రూ.1000 నుంచి రూ.5000 వరకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. అంటే ఇది పూర్తిగా మనం పెట్టిన డబ్బు ఆధారంగా పనిచేసే పథకం.  

ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పథకాలను చూస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలు వృద్ధులకు నెలకు రూ.4000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెన్షన్ అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ పథకాలలో లబ్ధిదారులు ముందుగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అర్హత ఉంటే సరిపోతుంది, ప్రభుత్వం నేరుగా పెన్షన్ ఇస్తుంది.  

ఇది చూసిన చాలా మంది ప్రజలు ఒక సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. “ఉచితంగా పెన్షన్ వస్తే, ఎందుకు మన డబ్బు పెట్టాలి?” అనే ప్రశ్న సాధారణంగా వస్తోంది. అయితే ఈ రెండు పథకాల మధ్య ముఖ్యమైన తేడా ఉంది.  

కానీ Atal Pension Yojanaలో మీరు చెల్లించిన డబ్బు మీ హక్కుగా ఉంటుంది. మీరు క్రమంగా చందాలు చెల్లిస్తే, భవిష్యత్తులో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా మీకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఇది ఒక రకంగా భద్రత కలిగించే పథకం.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే పెన్షన్ అనేది సంక్షేమ పథకం. ఇది ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం మారితే లేదా పరిస్థితులు మారితే ఈ పథకాల్లో మార్పులు రావచ్చు.  

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, అటల్ పెన్షన్ యోజనలో లబ్ధిదారుడు మరణించిన తర్వాత కూడా ఆ పెన్షన్ కుటుంబ సభ్యులకు అందుతుంది. చివరికి మొత్తం డబ్బు నామినీకి చేరుతుంది. కానీ ఉచిత రాష్ట్ర పెన్షన్లలో ఈ విధమైన సౌకర్యం సాధారణంగా ఉండదు. ఉచితంగా వచ్చే రాష్ట్ర పెన్షన్ తక్షణ ప్రయోజనం ఇస్తుంది. కానీ అటల్ పెన్షన్ యోజన వంటి పథకాలు భవిష్యత్తులో స్థిరమైన ఆదాయం అందించే విధంగా ఉంటాయి. అందుకే ఈ రెండు పథకాల మధ్య తేడా అర్థం చేసుకుని, అవసరాన్ని బట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.

