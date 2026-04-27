  • Free Petrol In AP: FREE!! FREE!! ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణీ..ఒక్కసారిగా బంకుల వద్ద ఎగబడుతున్న జనం!

Free Petrol In AP: FREE!! FREE!! ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణీ..ఒక్కసారిగా బంకుల వద్ద ఎగబడుతున్న జనం!

Free Litre Petrol In AP: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ తీవ్రత ఇప్పుడు భారత దేశంలోనూ కనిపిస్తోంది. గతంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడగా.. ఇప్పుడు మరోసారి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. గత నాలుగు రోజులుగా ఏపీలో పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ లేకపోవడం వంటి ఘటనల తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణలోనూ ఇంధన కొరత ఏర్పడినట్లు బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయి. అయితే ఇంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ ఏపీలోని ఓ పెట్రోల్ బంకు యజమాని ఉచితంగా లీటర్ పెట్రోల్ అందజేస్తున్నాడు. అదెక్కడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ తీవ్రత ఇప్పుడు భారత దేశంలోనూ కనిపిస్తోంది. గతంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడగా.. ఇప్పుడు మరోసారి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంధన కొరత ఏర్పడింది. గత నాలుగు రోజులుగా ఏపీలో పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ లేకపోవడం వంటి ఘటనల తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణలోనూ ఇంధన కొరత ఏర్పడినట్లు బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయి. అయితే ఇంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ ఏపీలోని ఓ పెట్రోల్ బంకు యజమాని ఉచితంగా లీటర్ పెట్రోల్ అందజేస్తున్నాడు. అదెక్కడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఏర్పడుతుందనే వార్తలు ఇప్పుడు వాహానదారుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి. గత నాలుగు రోజులుగా ఏపీలోని కొన్ని జిల్లా డీజిల్ లభ్యత లేకపోవడంతో పాటు ఇప్పుడు తెలంగాణలోనూ అదే పరిస్థితి దాపురించేలా కనిపిస్తోంది. దీంతో ఇంధనం కోసం ప్రజలు పెట్రోల్ బంకుల ఎదుట బారులు తీరి కనిపిస్తున్నారు. 

ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టగా.. నేటి సాయంత్రానికి అనగా ఏప్రిల్ 27 సాయంత్రం లేదా ఏప్రిల్ 28 ఉదయానికి పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ అవసరమైన మేర అందుబాటులో ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

ఇంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ ఓ బంక్ యజమాని లీటర్ పెట్రోల్‌ను ద్విచక్ర వాహనదారులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. తిరుపతిలోని తనపల్లి వద్ద ఓ పెట్రోల్ బంకులో ద్విచక్ర వాహనదారులకు లీటర్ పెట్రోల్‌ను ఉచితంగా సరఫరా చేస్తున్నారు. దీంతో వాహనదారులు ఆ బంకు వద్ద తండోపతండాలుగా వచ్చారు. ఉచిత పెట్రోల్ కోసం ఎగబడి క్యూ లైన్లో ఉంటున్నారు. 

అధికారిక లెక్కల ప్రకారం.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం 4,510 పెట్రోల్ బంకులు ఉండగా.. అందులో 421 బంకుల నో స్టాక్ బోర్డులతో దర్శనమిస్తున్నాయి. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే కొరత ఏర్పడుతుందనే పుకార్ల మధ్య పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం 50 శాతానికి పైగా పెరిగింది.

ఒకరోజులో 6,330 కిలో లీటర్ల పెట్రోల్ అమ్మకాలు జరుగుతుండగా.. గత శనివారం కేవలం 10,345 కిలో లీటర్ల అమ్మకం జరిగినట్లు వర్తకులు చెబుతున్నారు. డీజిల్ విక్రయాలు కూడా 9,048 కిలో లీటర్ల నుంచి 14,156 కిలో లీటర్లకు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

