Gruha Jyoti Scheme: గృహ జ్యోతి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేదా..? మరో బంపర్ ఛాన్స్ మీ కోసం..!

Gruha Jyoti Scheme in Telangana: పేద బడుగు వర్గాలు ఆత్మగౌరవంతో తలెత్తుకొని జీవించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యం అందులో భాగంగా 200 యూనిట్ల వరకు గృహ జ్యోతి పథకం ద్వారా ఉచితంగా విద్యుత్తు సరఫరా చేస్తున్నామని.. భవిష్యత్తులో ఈ పథకాన్ని కొనసాగిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు తెలిపారు.
శనివారం అసెంబ్లీలో సభ్యులు, జీ.మధుసూదన్ , నాగరాజు, కవంపల్లి సత్యనారాయణ తదితరుల ప్రశ్నలకు సమాధానంగా డిప్యూటీ సీఎం ప్రసంగించారు. పార్టీలు, వర్గాలకు అతీతంగా రాష్ట్రంలోని అర్హులైన వారందరికీ ఈ పథకం వర్తిస్తుందని తెలిపారు.
గృహజ్యోతి పథకం కోసం కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అనేవారు, మార్పులు, చేర్పులు చేయించాలని అనుకునేవారు ఎంపీడీవో కార్యాలయంలోని ప్రజా పాలన అధికారులను కలిసి కొత్తవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెప్పారు.
పాతవారు వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చని డిప్యూటీ సీఎం వివరించారు. ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీ మేరకు అధికారంలోకి రాగానే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఈ పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చామని తెలిపారు.
ఈ పథకం కింద ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో 25,35,560 మంది ఎన్పీడీసీఎల్ పరిధిలో 27,46,938 మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.15 లక్షల కుటుంబాలు ఉండగా 52,82,498 కుటుంబాలు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్తు పథకం ద్వారా పొందుతున్నారని డిప్యూటీ సీఎం వివరించారు.
ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ఈరోజు వరకు గృహ జ్యోతి లబ్ధిదారుల పక్షాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3,593 వేలకోట్లు ఇప్పటివరకు చెల్లించిందని తెలిపారు. ఈ పథకం ద్వారా ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలో 45,995 కుటుంబాలు, అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో 40,555 కుటుంబాలు, ఆది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నియోజకవర్గం గజ్వేల్ లో 65,862 సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో 50,398 కుటుంబాలు గృహజ్యోతి పథకం కింద లబ్ధి పొందుతున్నాయని తెలిపారు.