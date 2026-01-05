English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Train Journey: టిక్కెట్‌ లేకుండా ట్రైన్‌ జర్నీ.. అందమైన ప్రదేశాల గుండా ఉచిత రైలు ప్రయాణం, ఎక్కడో తెలుసా?

Train Journey: టిక్కెట్‌ లేకుండా ట్రైన్‌ జర్నీ.. అందమైన ప్రదేశాల గుండా ఉచిత రైలు ప్రయాణం, ఎక్కడో తెలుసా?

Free Train Service Bhakra Nangal: రైలు జర్నీ అంటే ముందుగానే టిక్కెట్‌ కొనుగోలు చేయాలి. లేకపోతే భారీ జరిమానా తప్పదు. అయితే, ఈ రైలులో మాత్రం టిక్కెట్‌ లేకుండానే ప్రయాణం చేయవచ్చు. సుందరమైన ప్రదేశాల గుండా ఈ రైలు ప్రయాణం కొనసాగుతోంది. దాదాపు 78 ఏళ్లుగా ఈ రైలులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇది పంజాబ్‌లోని నంగల్‌ నుంచి హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని భాక్రా వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
 
1 /5

ఉచితంగా రైలు ప్రయాణం చేసే సౌకర్యం ఉందని మీకు తెలుసా? 13 కిలో మీటర్ల మేర ఈ ప్రయాణం చేయవచ్చు. దాదాపు 78 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ ప్రయాణీకులు ఉచితంగా రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నారు.  

2 /5

సాధారణంగా రైలు ప్రయాణం అంటే టిక్కెట్‌ లేనిదే రైలు ప్రయాణం చేయలేం. లేకపోతే భారీ జరిమానా కూడా విధిస్తారు. అయితే, పంజాబ్‌లోని నంగల్‌ నుంచి హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని భాక్రా వరకు 13 కిలో మీటర్ల దూరం ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు.  

3 /5

ఈ రైలును చెక్కతో తయారు చేశారు. 1948లో భాక్రానంగల్‌ ఆనకట్ట కట్టే సమయంలో ఈ రైలును కార్మికులు యంత్రాల రవాణాకు ఈ లైన్‌ నిర్మించారు. 1963లో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయింది.   

4 /5

అయినా కానీ, ఈ రైలు వారసత్వంగా నడుస్తోంది. మొత్తంగా ఈ రైలు ప్రయాణం 6 స్టేషన్‌లలో ఆగుతూ, 3 సొరంగ మార్గాల గుండా ప్రయాణం జరుగుతుంది. దీని నిర్వహణ బాధ్యతను భాక్రా బియాస్‌ మేనేజ్మెంట్‌ బోర్డు చూస్తోంది.  

5 /5

ఇక్కడ రైలు ప్రయాణీకులు కొన్ని దశాబ్దాలుగా టిక్కెట్‌ లేకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. నేటికీ ఈ రైలులోని చెక్క కోచ్‌ల ద్వారా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఈ రైలు ప్రయాణం ఇప్పటికీ డీజిల్‌ ఇంజిన్‌తో ప్రయాణిస్తుంది.

free train journey india bhakra nangal train route ticketless train travel india heritage train himachal pradesh scenic railway journey india

Next Gallery

Top 10 Oil Reserves in the World: వెనిజులా తోపు.. టాప్ 10 చమురు నిల్వల్లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత..?