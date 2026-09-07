/అన్ని పాఠశాలలు, ఆఫీసులకు సెప్టెంబర్ 11న హాలిడే! BRICS సమ్మిట్ నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం!

విద్యార్థులకు సెలవులు అనగానే ఎంతో ఉత్సాహం వస్తుంది. ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో భాగంగా నాలుగో తేదీ కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా, ఐదో తేదీ టీచర్స్ డే, ఆదివారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ శుక్రవారం కూడా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ శుక్రవారం పాఠశాలలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా మూసివేస్తారు. ఈ నిర్ణయం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. దీనిపై విద్యాశాఖ ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
బ్రిక్స్ సంయుక్త సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, భద్రత, రవాణా ఏర్పాట్ల దృష్ట్యా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు, నేతలు ఈ సమావేశానికి హాజరవుతున్నారు. నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 11న ఈ భద్రతా చర్యల కారణంగా సెలవు ప్రకటించారు. శుక్రవారం పాఠశాలలు బంద్ ఉండటంతో, శని, ఆదివారాలు కూడా సెలవులు ఉన్నందున విద్యార్థులకు వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు లభిస్తాయి. నిజానికి, సెప్టెంబర్ 11న బ్రిక్స్ సెలవుతో పాటు, 12వ తేదీ రెండో శనివారం, 13వ తేదీ ఆదివారం, 14వ తేదీ వినాయక చవితి సెలవు.
దీనిపై విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తూ, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయాలని సూచించింది. అలాగే, ఆ రోజు జరగాల్సిన తరగతులు, పరీక్షలను తదుపరి షెడ్యూల్కు మార్చాలని పేర్కొంది. వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు.
ఈ సెలవుల వల్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా తగ్గుతాయి. ఢిల్లీలోని పాఠశాల విద్యార్థులతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. గత వారమే విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడంతో వారు సంతోషించారు. ఇప్పుడు ఈ వారం కూడా వరుస సెలవులు రావడం వారికి అదృష్టం.
అయితే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 11న ఎలాంటి సెలవులు లేవు. పాఠశాలలు యథావిధిగా నడుస్తాయి. కానీ ఇక్కడ కూడా సెప్టెంబర్ 12 రెండో శనివారం, 13 ఆదివారం, 14 వినాయక చవితి సందర్భంగా వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి.