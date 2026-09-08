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School Holiday: సెప్టెంబర్ 11న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవా.. కీలక అప్డేట్ ఇదే

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:24 PM IST

School Holiday: సెప్టెంబర్ 11న స్కూళ్లకు సెలవు అంటూ వస్తున్న వార్తలతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో అయోమయం నెలకొంది. అయితే ఈ సెలవు తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చాలామందికి ఉన్న అనుమానం. మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ సెలవ గురించి కీలక అప్డేట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

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సెప్టెంబర్ 11 స్కూల్ సెలవు

సెప్టెంబర్ 11న పాఠశాలలకు సెలవు ఉందంటూ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో, వాట్సాప్‌లో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో కూడా అయోమయం నెలకొంది. అయితే సెప్టెంబర్ 11న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సాధారణ సెలవు లేదు. ఆ రోజు పాఠశాలలు, కాలేజీలు సాధారణంగానే కొనసాగనున్నాయి.  

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సెప్టెంబర్ 11 పాఠశాలలకు సెలవు

సెప్టెంబర్ 11న ఢిల్లీలో మాత్రం పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 18వ బ్రిక్స్ సదస్సు జరగనుంది. ఈ సదస్సుకు పలువురు దేశాధినేతలు, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ వంటి కారణాలతో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 11న సెలవు ప్రకటించింది.  

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సెప్టెంబర్ 11 స్కూల్స్ హాలిడే

అయితే ఈ సెలవు నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. అందువల్ల ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 11 శుక్రవారం సాధారణ పని దినంగానే ఉంటుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తమ సాధారణ సమయాల్లోనే నడుస్తాయి. విద్యార్థులు కూడా పాఠశాలలకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.  

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సెప్టెంబర్ 11 సెలవు 2026

ఇక సెప్టెంబర్ 11 తర్వాత వరుసగా రెండు రోజులు వారాంతపు సెలవులు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 12 శనివారం, సెప్టెంబర్ 13 ఆదివారం కావడంతో ఆ రెండు రోజులు సాధారణ వారపు సెలవులు ఉంటాయి. దీంతో విద్యార్థులకు శుక్రవారం తర్వాత రెండు రోజుల విశ్రాంతి లభించనుంది.  

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తెలంగాణ స్కూల్ హాలిడేస్

సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో మరికొన్ని సెలవులు ఉన్నాయా అనే ఆసక్తి కూడా విద్యార్థుల్లో ఉంది. అయితే పండుగలు, స్థానిక పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ఆధారంగా సెలవుల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. కాబట్టి విద్యార్థులు తమ పాఠశాల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. మొత్తంగా చెప్పాలంటే సెప్టెంబర్ 11న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు లేదు. ఢిల్లీలో బ్రిక్స్ సదస్సు కారణంగా ప్రకటించిన సెలవును తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా వర్తిస్తుందని భావించకూడదు. సెప్టెంబర్ 11న పాఠశాలలు సాధారణంగానే కొనసాగుతాయి.

TAGS:
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September 11 School Holiday
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