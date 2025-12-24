English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!

Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!

Inspirational Celebrity Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మే తండ్రి..కష్టాల్లో కుటుంబాన్ని నడిపిన తల్లి… అలాంటి పేదరికంలో పుట్టిన ఒక బాలుడు తన కలను వదలకుండా ముందుకు సాగాడు. చిన్న వయసులోనే కష్టాలు ఎదురైనా..నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో టెలివిజన్ నుంచి సినిమాల వరకు ప్రయాణం చేశాడు. చివరకు అతని సినిమా ఆస్కార్ వేదిక వరకు చేరడం కోట్ల మందికి ప్రేరణగా మారింది. ఇది కష్టపడి ఎదిగిన ఒక సాధారణ యువకుడి అసాధారణ విజయం.
సినిమా ఇండస్ట్రీ..అనేది కలల ప్రపంచం అని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆ కలలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఎంత కష్టపడాలో కొందరి జీవిత కథలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అలాంటి ప్రేరణాత్మక కథే నటుడు విశాల్ జెత్వా జీవితం. రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మే తండ్రి కొడుకుగా పుట్టిన విశాల్..ఈ రోజు ప్రపంచం చూసే ఆస్కార్ వేదిక వరకూ చేరాడు.

విశాల్ జెత్వా పుట్టింది ముంబయిలోని ఒక పేద గుజరాతీ కుటుంబంలో. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలహీనంగా ఉండేది. తండ్రి రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్ముతూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. తల్లి ఇంటి పనులతో పాటు.  అవసరమైతే చిన్న చిన్న పనులు చేసి కుటుంబానికి సహాయం చేసేది. చిన్న వయసులోనే విశాల్ కష్టాలు చూశాడు. కానీ అవే అతనిలో ధైర్యం, పట్టుదల పెంచాయి.

చదువుతో పాటు నటనపై విశాల్‌కు చిన్ననాటి నుంచే ఆసక్తి ఉండేది. స్కూల్ నాటకాలు..చిన్న స్టేజ్ షోలలో పాల్గొనేవాడు. డబ్బుల లేమి, అవకాశాల కొరత ఉన్నా కూడా తన కలను వదలలేదు. మొదట టెలివిజన్ రంగంలో అడుగుపెట్టాడు. దూరదర్శన్ కార్యక్రమాలతో తన ప్రయాణం మొదలైంది. 2013లో భారత్ కా వీర్ పుత్రమం మహారాణా ప్రతాప్ సీరియల్‌లో.. యువ అక్బర్ పాత్ర అతనికి మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది.  

తర్వాత “సంకటమోచన్ మహాబలి హనుమాన్”, “పేశ్వా బాజీరావ్”, “దియా ఔర్ బాతీ హమ్” వంటి సీరియల్స్‌లో నటించి టీవీ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు. 2019లో మార్డాన్ 2..సినిమా ద్వారా బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ సినిమాలో నెగటివ్ పాత్రలో విశాల్ చేసిన నటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

ఇప్పుడు అతని సినిమా హోమ్ బౌండ్.. ఆస్కార్ 2026కి భారత్ తరఫున ఎంపిక కావడం విశాల్ జీవితంలో పెద్ద మైలురాయి. పేదరికం నుంచి ప్రపంచ వేదిక వరకూ వచ్చిన ఈ ప్రయాణం ఎన్నో యువతకు ప్రేరణ. కష్టపడితే కలలు నిజమవుతాయనే మాటకు విశాల్ జెత్వా జీవితం సజీవ ఉదాహరణ అని చెప్పవచ్చు.

