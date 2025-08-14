Rajinikanth Recent Movies Pre Release Business: ‘కూలీ’ సహా రజినీకాంత్ రీసెంట్ మూవీస్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Rajinikanth Recent Movies Pre Release Business: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా నాగార్జున ప్రతి నాయకుడిగా.. ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి హీరోలు నటించిన చిత్రం ‘కూలీ’. ఈ సినిమా రజినీకాంత్ కెరీర్ లోనే కాదు.. తమిళ సినిమాల్లో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
ఈ నేపథ్యంలో రజినీకాంత్ నటించి కూలీ మూవీ నుంచి పేట మూవీ వరకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రజినీకాంత్ నటించిన చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..
కూలీ.. నాగార్జున, ఆమీర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర లీడ్ రోల్స్ లో రజినీకాంత్ టైటిల్ రోల్లో లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘కూలీ’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 45 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 305 కోట్లు చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వేటయ్యన్ - రజినీకాంత్ హీరోగా రానా ప్రతి నాయకుడిగా.. అమితాబ్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘వేటయ్యన్’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 17 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 160 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
జైలర్ - రజినీకాంత్ టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘జైలర్’. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కలిపి రూ. 12 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదుప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ 122.55 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ చేసింది.
అన్నాత్తే (పెద్దన్న) - రజినీకాంత్ హీరోగా శివ దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం ‘అన్నాత్తే’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.12 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 110 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
దర్బార్ - రజినీకాంత్ హీరోగా మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దర్బార్’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 14.2 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 146.05 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
పేటా - సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పేటా’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 13 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 124.25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.