Success Story: అమ్మమ్మ కాయగూరలు అమ్మి పెంచింది.. ఎన్నో అవమానాలు.. కానిస్టేబుల్ నుంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వరకు.. ఉదయ క్రిష్ణారెడ్డి సక్సెస్ స్టోరీ వింటే కన్నీళ్లు ఆగవు..!!

Udaya Krishna Reddy Success Story: ఎన్నో అవమానాలు, ఛీత్కారాలు.. అయినా వాటన్నింటికి తలవంచలేదు. అమ్మమ్మ కాయకూరలు అమ్మి రూపాయి రూపాయి పోగేసి మనవడి చదువులకు ఖర్చు చేసింది. ఫలితంగా ఎవరూ ఊహించలేనంత షాకింగ్ గా ఉంది. అవమానించినవారు, ఛీత్కరించిన వారి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా ఉంది. సీఐ అవమానించాడాని కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పి..సివిల్స్ సాధించిన మన తెలుగోడు ఉదయ క్రిష్ణా రెడ్డి సక్సెస్ స్టోరీ వింటే ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా, గర్వంగా..జీవితంలో ఏమీ లేదు..అంతా శూన్యమే అనుకున్నవారికి ఆశాకిరణంలా ఉంటుంది. ఓ మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన విజయగాథ వింటే కళ్లు చెమర్చుతాయి.
Udaya Krishna Reddy Success Story: అవమానం కొందరిని మానసిక కుంగుబాటుకు చేర్చితే..మరికొందరిని ఉన్నతశిఖరాలను చేర్చుకుంది. అవమానించారని లోలోపల కుంగిపోకుండా కష్టపడితే..అదరని బెదరని రక్తమిది నడవదురా ఆటా..నీతి న్యాయం నిండు గుణము కదరా తన బాట అన్నట్లుగా..పట్టుదలతో సివిల్స్ సాధించాడు.
సీఐ అవమానించాడన కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పాడు. సివిల్స్ లో 780వ ర్యాంకు సాధించాడు క్రిష్ణారెడ్డి. 2012లోనే కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి ఎంపిక అయ్యాడు. 2019లో వరకు ఉద్యోగం చేశాడు. కానీ తోటి ఉద్యోగుల ముందు ఓ సీఐ తీవ్రంగా అవమానించాన్ని తట్టుకోలేదు ఉదయ క్రిష్ణారెడ్డి.
ఆ అవమానాన్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాడు. వెంటనే ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు. సివిల్స్ కోసం ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టాడు. మూడు ప్రయత్నాల్లో విఫలమైనా..ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. నాలుగవ ప్రయత్నంలో సివిల్స్ ర్యాంక్ సాధించాడు. 2023 ఫలితాల్లో 780వ ర్యాంకు సాధించాడు ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి.
ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డిది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రకాశంలో జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం ఊళ్లపాలెం గ్రామం. చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు దూరమయ్యారు. అమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగాడు.
ఈ క్రమంలోనే 2012లో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాన్ని సాధించాడు. 7ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు. సివిల్స్ కు సిద్ధమయ్యాడు. నాలుగో ప్రయత్నంలో తానను అవమానించిన వారి ముందు గర్వంగా తలెత్తుకుని నిలబడ్డాడు.
60 మంది పోలీసుల ముందు ఓ సీఐ దారుణంగా అవమానించిన ఘటన ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి మనస్సులో నుంచి పోలేదు. వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేసాడు. ఆ అవమానం తట్టుకోలేని ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు.
అ తర్వాత ఐపీఎస్ గా ర్యాంక్ సాధించడం..ఇదంతా జరిగిపోయింది. ఎంతలా అంటే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సైతం ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ప్రశంసించేంత వరకు తను కష్టపడ్డాడు. కానిస్టేబుల్ నుంచి ఐపీఎస్ అధికారి వరకు ఉదయ్ క్రిష్ణారెడ్డి ప్రయాణం అంటూ సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్ లో పోస్టు చేశాడు.