Sri Krishna Janmastami: జన్మాష్టమి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత యోగాలు.. వీరు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Sri Krishna Janmastami: ప్రతి కృష్ణ భక్తుడికి ముఖ్యంగా శ్రీ వైష్ణవులకు  శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ రోజున, ప్రజలు ఉపవాసం ఉండి శ్రీకృష్ణుడిని నిర్ణీత  శుభ ముహూర్తంలో పూజించడం వలన అనేక శుభ ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఈ యేడాది ఆగస్టు 15, 16 తేదీలలో జన్మాష్టమి పవిత్ర పండుగ జరుపుకుంటారు. 15వ తేదిన స్మార్త శ్రీకృష్ణాష్టమి, 16న శ్రీ వైష్ణవ శ్రీ జన్మాష్టమి జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ పండగ నాడు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుత యోగం ఏర్పడనుంది. 
Sri Krishna Janmastami: జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. బుధాదిత్య యోగం వలన మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కర్కాటక రాశిలో సంచరించబోతుంది.  చంద్రుడు తన ఉన్నత రాశి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్య భగవానుడు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు తన సొంత రాశి అయిన సింహంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.  దీనితో పాటు, ఉదయం 7:21 వరకు వృద్ధి యోగం ఉండబోతుంది. దీని తరువాత, ధ్రువ యోగం రానుంది. ఈ శుభ యోగాలతో ఏ రాశులు ప్రకాశింశ బోతున్నాయో  తెలుసుకోండి.  

కుంభ రాశి..  కుంభ రాశికి శ్రీకృష్ణజన్మాష్టమి నుంచి అన్ని రంగాల్లో పురోగతితో పాటు కాలు పెట్టే ప్రతి రంగంలో విజయం మీదే అవుతుంది.  గత కొన్ని రోజులుగా వసూళు కానీ పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.  కోరుకున్న ఉద్యోగం లభించే శుభ అవకాశాలున్నాయి.  మీరు కొత్త ఉద్యోగాన్ని కూడా ప్రారంభించవచ్చు. చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఒక పెద్ద ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉంది. మొత్తంమీద, ఈ జన్మాష్టమి ఈ రాశుల వారికి  ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

కన్య రాశి: ఈ జన్మాష్టమి కన్య రాశి వారికి  చాలా ప్రత్యేకమైనది. శ్రీకృష్ణుడు దివ్య  ఆశీస్సులు  మీపై ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఈ రోజు నుంచి  మీ లైఫ్ కొంత టర్న్ తీసుకోబోతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో  పెద్ద  విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. అకస్మిక ధనలాభంతో మీ చేతిలో  డబ్బు అనుకోకుండా  వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ధనుస్సు రాశి.. ధనుష్సు రావి వారికి ఈ సమయంలో మీ కెరీర్‌లో కొత్త  పుంతలు తొక్కబోతుంది. ప్రతి రంగంలో  విజయం సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. పాత పెట్టుబడుల నుండి మీకు అనేక  మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. మీ సంపద పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, జానపద విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇచ్చాము. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ న్యూస్ ఈ  విషయాన్ని ధృవీకరించడం లేదు. 

