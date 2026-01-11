English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Future Metals: భవిష్యత్తులో బంగారం కొనే నాథుడే కరువా? ప్రపంచంపై పెత్తనం ఈ లోహానిదే..ఇప్పుడు కొంటే మీరే కింగ్, క్విన్..!!

Red Metal - Future Metal: సాధారణంగా పెట్టుబడి అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేవి బంగారం, వెండి. ధరలు పెరిగితే కొనాలి, పడితే వేచి చూడాలి… ఇదే మన మైండ్‌సెట్. కానీ ఇప్పుడు గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో పూర్తిగా కొత్త హాట్ టాపిక్ ఒకటి నడుస్తోంది. అదే ‘రెడ్ మెటల్’గా పిలిచే రాగి – కాపర్. గత ఏడాది కాలంలోనే రాగి ధరలు దాదాపు 60 శాతం వరకు ఎగబాకాయి. ఇంత భారీ ర్యాలీ కమోడిటీ మార్కెట్‌లో చాలా అరుదు. ఈ పెరుగుదలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లు, ఫండ్స్, పెద్ద సంస్థలు అన్నీ ఒక్కసారిగా రాగివైపు దృష్టి పెట్టాయి. మరి అసలు ఈ మెటల్ ఎందుకు ఇంత హాట్ అయింది? దీంట్లో మనలాంటి సామాన్య ఇన్వెస్టర్లు లాభపడే అవకాశం ఉందా? లేక ఇది పెద్ద ప్లేయర్ల ఆట మాత్రమేనా? ఇప్పుడు అదే తెలుసుకుందాం.
ఒకప్పుడు రాగి అంటే ఇళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్, నిర్మాణ పనులకే పరిమితం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. మోడ్రన్ టెక్నాలజీకి రాగి వెన్నెముకలా మారింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు తీసుకుంటే… ఒక సాధారణ పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే EVలో దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ కాపర్ వాడాల్సి వస్తుంది. బ్యాటరీలు, మోటార్లు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అన్నింటికీ రాగి తప్పనిసరి. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్మిస్తున్న భారీ డేటా సెంటర్లకు కూడా భారీగా కాపర్ అవసరం.

డిమాండ్ ఇంత వేగంగా పెరుగుతుంటే… మరోవైపు సప్లై మాత్రం గట్టిగా దెబ్బతింటోంది. ప్రధాన గనులున్న దేశాల్లో వాతావరణ సమస్యలు, తుఫానులు, కార్మికుల సమ్మెలు ఉత్పత్తిని తగ్గించేశాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కాపర్ స్టాక్స్ రోజురోజుకీ ఖాళీ అవుతున్నాయి. అందుకే చిన్న న్యూస్ వచ్చినా ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగిరిపోతున్నాయి.

నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ బూమ్ ఇప్పట్లో చల్లారే సూచనలు కనిపించడం లేదు. 2026 నాటికి ప్రపంచ మార్కెట్‌లో రాగి తీవ్ర కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అంటే సప్లై కన్నా డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అదే సమయంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే ఛాన్స్ ఉండటం, డాలర్ బలహీనపడటం కూడా కమోడిటీలకు ప్లస్ పాయింట్. అయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి… మార్కెట్ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఎగుడుదిగుళ్లు తప్పవు. కొత్త గనులు ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నదే రాగి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.

భారీ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు ఈ మార్కెట్‌లో రెండు రకాలుగా ఆడుతున్నారు. ఒక వర్గం షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుల్లో రోజూ ట్రేడింగ్ చేస్తూ లాభాలు తీసుకుంటోంది. ఇంకో వర్గం మాత్రం లాంగ్ టర్మ్‌లో ‘ఎలక్ట్రిఫికేషన్’ థీమ్‌ను నమ్ముకుని పెద్ద మొత్తాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి హోల్డ్ చేస్తోంది. కానీ వీళ్లకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. భారీ మూలధనం, రిస్క్‌ను తట్టుకునే శక్తి, ప్రొఫెషనల్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్. మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల పరిస్థితి అలాంటిది కాదు.  

ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది. బంగారంలా రాగిని బిస్కెట్లు కొనేసి ఇంట్లో దాచుకోవడం ప్రాక్టికల్ కాదు. అలాగే ఇండియాలో రాగికి ప్రత్యేకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్లు లేదా ఈటీఎఫ్‌లు కూడా ఇప్పటివరకు అందుబాటులో లేవు. ఉన్న ఒకే ఒక్క మార్గం… MCXలో కాపర్ ఫ్యూచర్స్. కానీ ఇది కొత్తవాళ్లకు అస్సలు సరిపడే ఆప్షన్ కాదు. ఒక్క కాంట్రాక్ట్ సైజ్ సుమారు 2.5 టన్నులు ఉంటుంది. అంటే విలువ చాలా ఎక్కువ. మార్జిన్ తక్కువ పెట్టినా ధరలో చిన్న మార్పు వస్తేనే లక్షల్లో లాభం లేదా నష్టం రావచ్చు. మార్కెట్‌పై పూర్తి అవగాహన లేకుండా ఇందులో దిగితే డబ్బు మునిగిపోవడం ఖాయం.

ఎక్స్‌పర్ట్స్ చెప్పేది ఒక్కటే… హైప్ చూసి గుడ్డిగా దూకొద్దు. రాగి అనేది ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులతో బలంగా లింక్ అయి ఉంటుంది. ఒకే సెక్టార్‌పై మొత్తం ఆశలు పెట్టుకోవడం ప్రమాదకరం. కమోడిటీ మార్కెట్‌పై పూర్తి అవగాహన లేకుండా, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది కాదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

