Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!

Gaddar Awards 2025 Winners: గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025లో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ప్రతిష్టాత్మక ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు లభించింది. తెలుగు సినిమా రంగానికి సేవ చేసిన పలువురు ప్రముఖులకు కూడా వివిధ అవార్డులు ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవికి..ఎన్టీఆర్ అవార్డు రావడంతో.. తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు తెగ ఆనందంలో ఉన్నారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డ్స్ 2025 సినీ పరిశ్రమలో ఆనందాన్ని కలిగించాయి. తెలుగు సినిమా అభివృద్ధికి విశేషంగా సేవ చేసిన పలువురు ప్రముఖులకు ఈ అవార్డులు ప్రకటించారు. ఈ అవార్డుల్లో భాగంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు ఇవ్వడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.
చిరంజీవి దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా తెలుగు సినిమా రంగంలో అగ్ర హీరోగా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు చేసి ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు. నటుడిగానే కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఆయన చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. అందుకే ఆయనకు ఎన్టీఆర్ పేరు మీద ఉన్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు ఇవ్వడం సినీ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
ఇక ప్రముఖ నిర్మాత అశ్విని దత్ కు నాగిరెడ్డి–చక్రపాణి అవార్డు ప్రకటించారు. తెలుగు సినిమా రంగానికి ఆయన చేసిన సేవలు ఎంతో గొప్పవని అందరూ చెబుతున్నారు. ఆయన నిర్మించిన అనేక సినిమాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి.
అలాగే భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్ కు పైడి జైరాజ్ అవార్డు ఇవ్వనున్నారు. తన నటనతో భారతీయ సినిమాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన కమల్ హాసన్కు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం అభిమానులను ఆనందపరిచింది.
ప్రముఖ నటి జయసుధ కు అక్కినేని అవార్డు ప్రకటించారు. తెలుగు సినిమాల్లో ఆమె చేసిన పాత్రలు ప్రేక్షకుల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచాయి. సహజ నటనతో ఆమె మంచి పేరు సంపాదించారు. ప్రసిద్ధ గేయరచయిత సుద్దాల అశోక్ తేజ కు సి. నారాయణ రెడ్డి అవార్డు ఇవ్వనున్నారు. ఆయన రాసిన పాటలు చాలా మందిని ఆకట్టుకున్నాయి.
ఇక ఆర్. నారాయణ మూర్తి కి కాంతారావు అవార్డు, ప్రముఖ దర్శకుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు కు బి.ఎన్. రెడ్డి అవార్డు ప్రకటించారు. అలాగే సినీ రంగానికి విశేష సేవ చేసిన నిర్మాత రమేష్ ప్రసాద్ కు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు ఇవ్వనున్నారు.