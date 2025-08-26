English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: గణేష్ చతుర్థివేళ అరుదైన యాదృచ్చికం.. గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ రాశులకు డబుల్ జాక్ పాట్‌తో ఊహించని శుభయోగాలు.!.

Gaj kesari Raj Yog Effect: గజకేసరి రాజయోగం ఈసారి వినాయక చవితి వేళ ఏర్పడనుంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో ఊహించని విధంగా ధనలాభాలు కల్గనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 
దేశ మంతట కూడా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఊరువాడా, పల్లెపట్నం తేడా లేకుండా పండగ సందడి మొదలైంది. ప్రజలంతా కూడా వినాయక విగ్రహాల్ని కొనడం, పూజా సామాన్లు తెచ్చుకొవడంలో బిజీగా ఉన్నారు. ఇల్లాంత కూడా ఒక పండగ వాతావరణంతో కళకళ లాడుతుంది.  

ఈ నేపథ్యంలో గణేష్ చతుర్థిని మనం బుధవారం రోజున జరుపుకోబోతున్నాం. గణపయ్యకు బుధవారం అంటే అత్యంత ప్రీతికరమైందని విషయం తెలిసిందే. అలాంటిది బుధవారం రోజున గణపయ్య చవితిరావడంను ఎంతో అరుదైనదిగా చెబుతారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే.. ఇదే రోజున గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది.   

గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది.  ఈ యోగం కాలంలో మట్టిని ముట్టుకున్న అది బంగారం అవుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే ఈ యోగం వల్ల ద్వాదశ రాశుల్లో కొన్ని రాశులకు ఎవరు ఊహించని విధంగా శుభయోగాలు కల్గనున్నాయి. ఆరాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.  

ఈ రాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే చిరకాల కోరిక నెరవేరుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పలుకు బడి కల్గిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడాయి. లాటరీలు తగిలే చాన్సులు కన్పిస్తున్నాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు.  

ఈ రాశుల వారికి సంతానం విషయంలో కీలక ముందడుగు కన్పిస్తుంది. మీ వల్ల బంధువులు,మిత్రులు లాభాలు పడతారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో భారీ డబ్బుల్ని పెట్టి, కల్లోకూడా ఊహించని విధంగా లాభాల్ని పొందుతారు.   

ఈ రాశులకు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్తలు అందుతాయి. పెళ్లి విషయం, ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు సంభవిస్తాయి. భార్య తరపు ఆస్తులు మీ సొంత మౌతాయి. కొత్త ఇల్లును కొనుగోలు చేస్తారు. భూముల కొనుగోలు, అమ్మకాలు చేపట్టేవారు... భారీగా లాభాల్ని పొందుతారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.  

Ganesh Chaturthi Gaj kesari raj yog effect Vinayaka Chavithi Festival celebrations Ganesh Chaturthi traditional Ganesh Chaturthi celebration Lucky Zodiac Signs Astrology Ganesh Chaturthi Celebrations

