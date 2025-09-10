Sarva pitru Amavasya 2025: సర్వ పితృ అమావాస్య వేళ గజకేసరి యోగం.. పూర్వీకుల ఆశీస్సులతో డబుల్ జాక్ పాట్ పొందునున్న రాశులివే.. మీరున్నారా..?

Gajkesari Raj yog effect: సర్వ పితృ అమావాస్య ప్రభావం వేళ అరుదైన గజకేసరి యోగం ఏర్పడబోతుంది. ఈ క్రమంలో దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం కల్గనుంది. అంతే కాకుండా పూర్వీకుల ఆశీస్సులతో జీవితంలో గొప్ప స్థానంను చేరుకోబోతున్నారు.
ప్రస్తుతం పితృపక్షాలు నడుస్తున్నాయి.ఈ పదిహేను రోజుల పాటు చనిపోయిన మన పూర్వీకులు తిరిగి భూమి మీదకు వస్తారని హిందు పురాణాల ప్రకారం చెబుతుంటారు. అంతేకాకుండా.. తమ వాళ్లు తమ కోసం పెట్టే శ్రాద్దకర్మాదికాలు స్వీకరించి, వారిని ఆశీర్వదించి వెళ్తారని నమ్ముతుంటారు.
అందుకే ఈ పదిహేను రోజుల పాటు కూడా ఎక్కడ చూసిన శ్రాద్దకర్మాదికాలు, తిలతర్పణాలు చేస్తారు. అయితే.. సర్వ పితృ అమావాస్య ను మనం 21 సెప్టెంబర్ రోజున జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ రోజు అత్యంత శక్తివంతమైన అరుదైన గజకేసరి యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది.
పితృపక్షాలను నిర్వహించడం వల్ల వారి తర్వాతి తరాలకు పూర్వీకుల ఆశీస్సులు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా గజకేసరి యోగం వల్ల ఈ రాశుల వారికి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. సంఘంలో గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయా.
ఈ రాశులవారికి లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు ఉన్నాయి. కోరుకున్న యువతితో పెళ్లికుదురుతుంది. అంతే కాకుండా.. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు పుష్కలంగా కన్పిస్తున్నాయి.
ఈరాశుల వారికి రాజకీయాల్లోని వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అనతి కాలంలో గొప్ప హోదాలకు చేరుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. నూతనంగా ఇళ్లు కొనుగోలు చేస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి సంబంధించి క్రయ విక్రయాల్లో భారీగా ఆదాయాల్ని గడిస్తారు.