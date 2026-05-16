Gaja Kesari Rajyoga: కర్కాటక రాశిలో అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశి వారు కోటీశ్వరులు కావడం పక్కా..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 16, 2026, 05:26 AM IST|Updated: May 16, 2026, 05:30 AM IST


Gaja Kesari Rajyogam Effect 2026:కర్కాటక రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక అత్యంత శుభప్రదమైన గజకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది.జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 జూలై 14న కర్కాటక రాశిలో దేవగురువు, చంద్రుల కలయిక ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా అత్యంత శుభప్రదమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై ఉండబోతుంది. అయితే, ఇది 5 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కాబోతుంది. 

Mesha Rasi

మేష రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావం వల్ల, మేష రాశి వారికి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారు చేపట్టే ఏ పనిలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు చేసే పనిలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో ఆదాయం పెరుగబోతుంది.  మీరు చిరకాలంగా కంటున్న కల నెరవేరే తరుణం ఆసన్నమయ్యే సమయం రాబోతుంది.

Vrushchika Rasi

వృశ్చిక రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం కారణంగా, వృశ్చికరాశి వారిని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న కొండంత సమస్యలు దూది పింజల్లా  కరిగిపోతాయి. ఈ సమయంలో, నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఉన్నత హోదాను పొందే అవకాశాలున్నాయి. అన్ని విధాలుగా వీరికి ఒక సువర్ణ యుగం అని చెప్పాలి. భారీ ఆదాయంతో కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

kanya Rasi

కన్యా రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం ఫలితంగా, కన్యారాశి వారికి జీవితంలో శాంతి వెల్లివిరుస్తుంది.  ఈ సమయంలో, మీ ఆదాయం అనేక రెట్లు పెరుగే అవకాశాలున్నాయి. మీరు మీ వృత్తిలో పురోగతిని సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడం ప్రారంభించే వారికి ఇది ఒక బంగారు సమయంగా చెప్పబడుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూలత పెరుగుతుంది.

Tula Rasi

తులా రాశి.. జూలై నెలలో ఏర్పడే శుభప్రదమైన గజకేసరి రాజయోగం కారణంగా, తులారాశి వారి ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగబోతుంది. వ్యాపారంలో ఒక పెద్ద ఆర్డర్ లభించబోతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఆర్థిక వనరులు పెరుగనున్నాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, కుటుంబంలో ఆనందం,  శాంతి వెల్లివిరుస్తాయి. 

Disclaimer

గమనిక: ప్రియ పాఠకులారా, ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, గ్రహా గతులు ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

