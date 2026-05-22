Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Astrology: ఒకే రోజు గజకేసరి, బుధాదిత్య యోగాలు.. ఈ రాశులకు లక్ష్మీ కటాక్షం!

Astrology: ఒకే రోజు గజకేసరి, బుధాదిత్య యోగాలు.. ఈ రాశులకు లక్ష్మీ కటాక్షం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 22, 2026, 10:27 AM IST|Updated: May 22, 2026, 10:27 AM IST

Gajakesari Budhaditya Yoga Effect On Zodiac: మే 22వ తేదిన ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Gajakesari Budhaditya Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మే నెలలోని 22వ తేదికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడబోతున్నాయి. అయితే, ఈ రోజు గురు గ్రహంతో పాటు చంద్రుడు కలయిక వల్ల గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా సూర్యుడితో పాటు బుధుడి కలయికతో ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య యోగం  కూడా ఏర్పడుతుంది.
 

Budhaditya Yoga News1/7

శక్తివంతమైన యోగాలు

ఒకే రోజు ఈ రెండు శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడడం చాలా విశేషమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా వృత్తి, వ్యాపారాల పరంగా దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా వ్యాపారాల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

Budhaditya Yoga Effect Zodiac2/7

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశివారికి గురుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే, ఈ శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగంలో వీరికి ఈ సమయంలో ఎంతో లాభదాయంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వృత్తి జీవితం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. వీరు తప్పకుండా ఉన్నత విద్యలో తప్పకుండా పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా  వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Gajakesari Yoga3/7

మేష రాశి

మేష రాశివారికి ఈ సమయం చాలా ఉత్తమంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ రెండు శక్తివంతమైన యోగాల ప్రభావంతో కీర్తి ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా అన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాల్లో కొత్త ఒప్పందాలు ఖరారు అవుతాయి. దీంతో పాటు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే పాత కేసుల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. 

Gajakesari Yoga Effect4/7

మిథున రాశి

గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య యోగాలు ఏర్పడడం వల్ల డబ్బుల పరంగా ఎలాంటి డోకా ఉండదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా అకస్మాత్తుగా డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగాల పరంగా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. 

5/7

సింహ రాశి

ఈ సింహ రాశివారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా సామాజంలో గౌరవంతో పాటు ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే వృత్తి పరంగా కూడా అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. వీరికి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా పూర్తవుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా చాలా సులభంగా పూర్తవుతాయి. 

Gajakesari Yoga Zodiac6/7

తులారాశి

గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో తులా రాశివారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల పరంగా తప్పకుండా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Gajakesari Yoga Zodiac Effect7/7

నోట్..

గమనిక..

Tags:
Budhaditya Yoga News
Budhaditya Yoga Effect Zodiac
Gajakesari Yoga
Gajakesari Yoga effect
Gajakesari Yoga Zodiac

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: బాప్ రే.. ఉత్తచేతులతో హోయలు పోతూ పామును పట్టుకున్న వయ్యారీ... వీడియో

Snake Video: బాప్ రే.. ఉత్తచేతులతో హోయలు పోతూ పామును పట్టుకున్న వయ్యారీ... వీడియో

Snake Video10 min ago
2

పల్నాడు ప్రజలకు శుభవార్త..ఫలించిన ఎంపీ కృషి..పిడుగురాళ్లలో ఎంప్లాయిస్ ట్రైన్ స్టాప్!

Employees Train34 min ago
3

క్రెటా, సెల్టోస్‌లకు పోటీగా Nissan Tekton.. రూ. 11 లక్షలకే అద్భుతమైన ఫీచర్లు!

Nissan Tekton1 hr ago
4

Chandrapur Tiger Attack: చంద్రపూర్ అడవిలో షాకింగ్.. పెద్దపులి దాడిలో నలుగురు మహిళలు

Tiger attack in Chandrapur1 hr ago
5

బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ ఫీచర్లు..మే 28న సరికొత్త డిజైన్‌తో టాటా టియాగో ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాంచ్

Tata Tiago Price1 hr ago