Gajakesari Rajayoga 2025: 12 యేళ్ల తర్వాత ఈ రాశిలో అద్భుతమైన గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు మట్టిన తాకిన బంగారమే..

Gajakesari Rajayoga 2025: పుష్కర కాలం తర్వాత కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడుతో పాటు బృహస్పతి కలయికతో అరుదైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఈ రాశుల వారికి అష్టైశ్వార్యాలు సిద్దించబోతున్నాయి. నవంబర్ 10న మనసుకు చిహ్నమైన చంద్రుడు, దేవ గురువు బృహస్పతి కొలువై ఉన్న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.దీంతో అద్భుతమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఈ మూడు రాశుల వారు మట్టి పట్టుకున్న బంగారం అవుతుంది.
కన్యా రాశి.. బృహస్పతి, చంద్రుల పరస్పర కలయికతో ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగం వలన కన్య రాశి వారికి అనుకోని విధంగా లాభపడనున్నారు. వివాహాం కానీ స్త్రీ, పురుషులకు ఇది యోగ కాలం. కొత్త వ్యాపారం కలిసొస్తోంది. ధీర్ఘ కాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఇంట్లో జరిగే శుభ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు.
మకర రాశి.. మకర రాశిలో బృహస్పతి ఈ రాశి వారికి మరింత బలవంతుడు కాబోతున్నాడు. చంద్రుని చూపు వలన వీరి ఆరోగ్యంలో మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. శత్రువులపై విజయం మీదే. జీవితంలోని అనేక సమస్యల నుండి మీరు బయటపడతారు.
కర్కాటక రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం వలన కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తితో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. శత్రువులు మిత్రులు అవుతారు. మీరున్న రంగంలో అపారమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఉన్న వారికి ఇక తిరుగులేదు. ఈ సమయంలో మీరు మీరు కోరుకున్న వాహనాన్ని కొనే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది.
తులా రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం తులా రాశి వారికి అన్ని రంగాల్లో ముందంజలో ఉంటారు. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం వస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుతుంది. వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు మూలంగా మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. కొత్త ఇంటితో పాటు భూమిని కొనుగోలు చేయబోతున్నారు. గురు, చంద్ర బలం వలన మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. తమ ఆస్తిని అమ్మాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇదే మంచి సమయం.
వృశ్చిక రాశి.. బృహస్పతి, చంద్రుల కలయిక వలన ఏర్పడే శుభ గజకేసరి రాజయోగం వలన వృశ్చిక రాశి వారు పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంతేకాదు తాము కోరుకున్న రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులు, విద్యార్ధులు విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.వారి వృత్తిలో ఉన్నత స్థానాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. వివాహం వంటి శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం హిందూ మత నమ్మకాలు, హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలతో పాటు వివిధ అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.