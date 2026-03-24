  • Gajakesari Rajayoga 2026: గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. అదృష్ట దేవత తలుపు తట్టబోతోంది!

Gajakesari Rajayoga 2026: గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. అదృష్ట దేవత తలుపు తట్టబోతోంది!

Gajakesari Rajayoga 2026 Effect: మార్చి 25వ తేదిన ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది. 

Gajakesari Rajayoga 2026 Effect On Zodiac: మార్చి చివరి వారం జ్యోతిష్యశాస్త్రం పరంగా అత్యంత కీలకం కాబోతోంది. ఎందుకంటే మార్చి 25 నుంచి 27 సమయంలో చంద్రుడు మిథున రాశిలోకి వెళ్లబోతోంది. అలాగే చంద్రుడుతో బృహస్పతి గ్రహాల సంయోగం జరగబోతోంది. ఇదే సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో 5 ప్రధాన గ్రహాలకు ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే పెట్టబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు కూడా పొందుతారు.   

చంద్రుడు మిథున రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల ఈ సొంత రాశివారికి కూడా ఆత్మవిశ్వాసం అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వీరు భారీ మొత్తంలో ఆస్తిపాస్తులు కూడా పొందుతారు. అలాగే సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆదాయ మార్గాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.   

వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి కస్టమర్స్‌ నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా భారీ లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా రాజకీయం, పరిపాలన రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది.. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి..  

కన్యా రాశివారికి కూడా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా పెద్ద మార్పులు కూడా చోటు చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ ఛాన్స్‌లతో పాటు మంచి పదోన్నతులు లభించవచ్చు.   

గజకేసరి యోగం ఎఫెక్ట్‌తో ధనస్సు రాశివారికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా విజయవంతం అవుతాయి. అంతేకాకుండా ధార్మిక కార్యకలాపాలపై కూడా వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అలాగే కుటుంబ జీవితంలో ప్రశాంతత కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి. 

Railway Alert: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చ్ 26, 27 అవన్నీ బంద్..!