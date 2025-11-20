Gajakesari Rajayoga: డిసెంబర్ లో గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు.. నక్కతోక తొక్కినట్టే..

Gajakesari Rajayoga 2025: కొన్ని గ్రహాల కలయికతో కొన్ని రకాల యోగాలు ఏర్పుడుతుంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గజకేసరి రాజయోగాన్ని అత్యంత మంగళకరమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. డిసెంబర్ నెలలో దేవ గురువు బృహస్పతి తన ఉచ్చ రాశిలో చంద్రునితో కలిసి గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. దీని ప్రభావంతో మూడు రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కాబోతుంది.
వైదిక జ్యోతిష్య ప్రకారము, జ్ఞానం, తెలివి, పరిపక్వతకు దేవ గురువు బృహస్పతి అధినేత. డిసెంబర్ 8న చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. గురు చంద్ర సంయోగదంతో పవర్ ఫుల్ రాజయోగం ఏర్పడుతోంది.
డిసెంబర్లో కర్కాటక రాశిలో గురు చంద్ర సంయోగం కారణంగా గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరచబోతుంది. దీని ప్రభావం 12 రాశుల వారి మేలు చేయబోతుంది. అయితే, ఈ సమయాన్ని మూడు రాశివారికి భారీ అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చే సమయం అని చెప్పాలి.
మిథున రాశి..గజకేసరి రాజయోగంతో మిథున రాశి వారికి అనుకోని ఆర్థిక లాభం చేకూర్చబోతుంది. మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని అందుకోబోతున్నారు. కష్టపడి పనిచేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. సొంత వ్యవహారాలు చేసేవారికి కష్టాలన్నీ సరిదిద్దుకునే మార్గం ప్రారంభమవుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి వెల్లివిరుస్తుంది.
తులా రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం తులా రాశి వారికి అనుకోని లాభాలు.. ఇంట్లో సుఖ సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ కల సాకారమవుతుంది. అంతేకాదు చేసే పనిలో ప్రమోషన్ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నత స్థానాన్ని అందుకుంటారు.
కన్యా రాశి.. గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావంతో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వివాహితులకు వివాహ యోగం వలన ఈ యేడాది పెళ్లి కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. అదే విధంగా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ఇంట్లో గృహ శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి.
గమనిక: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం సాధారణ అభిప్రాయాలతో పాటు మన జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ప్రస్తావించబడిన అంశాలనే మేము చెప్పాము. ZEE NEWS దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.