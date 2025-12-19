Gajakesari Rajayogam:గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో వచ్చే యేడాది నుంచి ఈ 3 రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..

Gajakesari Rajayogam 2026: 2026 కొత్త యేడాది గజకేసరి రాజయోగంతో ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో 3 రాశులకు అంతులేని సంపద తీసుకురాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఇప్పటి వరకు ఉన్న కొన్ని అశుభ యోగాలు తొలికి శుభయోగాలు కలగబోతున్నాయి.మిథున రాశిలో బృహస్పతి, చంద్రుల కలయికతో ఈ యోగం ఏర్పడబోతుంది. ఇంతకీ ఏయే రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కబోతున్నారో మీరు ఓ లుక్కేయండి.
నూతన సంవత్సరాది అత్యంత శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని ఎఫెక్ట్ కారణంగా, కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు రాబోతున్నాయి. 2 జనవరి 2026న, మిథునరాశిలో బృహస్పతి, చంద్రుల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగాన్ని సృష్టిస్తోంది.
గజకేసరి యోగంతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే ఈ రాశులపై వీరిపై లక్ష్మీ దేవి కృప ఉండబోతుంది. అంతేకాదు ఈ మూడు రాశుల జీవితాల్లో కొత్త శక్తిని, ఉత్సాహాన్ని తీసుకురాబోతుంది. వీరికి అపారమైన సంపద కలగబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట
తుల రాశి.. శుభకరమైన గజకేసరి యోగంతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే తులా రాశి జీవితాల్లో పెను మార్పులు రాబోతున్నాయి. మీ కెరీర్లో మీ కృషి మంచి ఫలాలను ఇవ్వబోతుంది. కుటుంబంలో ప్రేమ, సామరస్యం వెల్లివిరుస్తుంది. కుబేరుడి అనుగ్రహం మీపై ఉండబోతుంది. మీ ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు తొలిగిపోతాయి.
వృషభ రాశి.. గజకేసరి రాజయోగం వృషభ రాశి వారికి అనుకోని అదృష్టం తలుపు తట్టబోతుంది. వీరికి గొప్ప అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు భుజాలపై వేసుకుంటారు. వృత్తిలో పదోన్నతి అందుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు వ్యాపారం రెట్టింపు అవుతుంది. గతంలో కంటే మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
మిథున రాశి.. గజకేసరి యోగం మిథున రాశిలో ఏర్పడటం వలన మిథున రాశి వారికి లక్ష్మీ దేవి కృపా కటాక్షలు అపారంగా ఉండబోతున్నాయి. మీ ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. మీరు మీ సృజనాత్మక పనికి ప్రతిచోటా ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని లాభాలు అందుకుంటారు. మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగును తీసుకురాబోతున్నాయి. మొత్తంమీద, ఇది మీకు గొప్ప యోగ కాలం అనే చెప్పాలి.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.