Gajakesari Rajayogam: గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. అక్షయ తృతీయ నుంచి ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Gajakesari Rajayogam 2026: గజకేసరి రాజయోగం ఈ సారి మహిళలకు ఇష్టమైన పండుగ అక్షయ తృతీయ పండగ ముందు గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఆ రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించడంతో పాటు, బంగారం లేదా వెండి కొనడం అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తుందని అందరు నమ్ముతారు. కానీ అక్షయ తృతీయ పవిత్రమైన రోజున గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది..
Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19, 2026, ఆదివారం నాడు వస్తుంది. వైశాఖ మాసంలో వచ్చే ఈ అక్షయ తృతీయ చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ రోజున అనేక శుభకార్యాలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా, ఆ రోజున అత్యంత శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఇది నాలుగు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి అక్షయ తృతీయ నుంచి వీరి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా రియల్ ఎస్టేట్ కొనాలనుకుంటున్న వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఈ రాశి వారికి సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. వారికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. వారికి అన్ని విషయాల్లోనూ శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు.
మేష రాశి: మేష రాశి వారు ఈ సమయాన ధనవంతులు కాబోతున్నారు. వారికి బంగారం లేదా వెండిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. గజకేసరి రాజయోగం కారణంగా ఈ రాశి వారికి తిరుగలేని అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ రాశి వారు అన్ని విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి శని దేవుడి యెక్క ప్రతికూల ప్రభావం తగ్గుతుంది. వారికి ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభించబోతుంది. ఈ రాశి వారికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే ఇదే సరైన సమయం అని చెప్పాలి.
తులారాశి: తులారాశి వారికి అక్షయ తృతీయ రోజున మంచి జరగబోతుంది. అక్షయ తృతీయ నాడు గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడటం వలన, వీరికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వలన అన్ని శుభాలే జరగనున్నాయి. మీరు మీ పనులను చాలా త్వరగా పూర్తి చేస్తారు. సంపద పెరగడంతో, ఈ రాశి వారు బంగారం లేదా వెండిని కొనుగోలు చేస్తారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం గ్రహ గోచారం ఆధారంగా హిందూ పంచాంగంలో ప్రస్తావించబడిన అంశాలను మేము ఇక్కడ ఇచ్చాము. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఇది ఖచ్చితమైన సమాచారం కొరకు పండితులను సంప్రదించండి.