/గురు-చంద్రుల మహా కలయిక.. ఈ శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పొందే అదృష్ట రాశులు ఇవే!

Gajakesari Rajyog In Shravan: శ్రావణంలో గురు-చంద్రుల కలయిక జరుగుతుంది. దీని కారణంగా గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
Gajakesari Rajyog In Shravan Effect On Zodiac: హిందూ సంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ శ్రావణ మాసంలో ఒక అరుదైన గ్రహాల కదలికలు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి.. జ్యోతిష్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సుమారు 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ శ్రావణంలో నవగ్రహాల అరుదైన సంచారం, శ్రేష్ఠమైన శుభ యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.
ఈ సమయంలో గురు-చంద్రుల కలయికతో ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు మిథున రాశిలో కుజుడి సంచారం, సూర్య, బుధ, రాహు, కేతువుల అనుకూల ప్రభావాల కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడింది.. ఈ గ్రహాల మహా సంయోగం మొత్తం 12 రాశులపైనా ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రత్యేకంగా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
గజకేసరి రాజయోగంతో జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థిక స్థితిలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత అద్భుతంగా మారుతాయి. దైవ దర్శనాలకు వెళ్లాలనుకునేవారి కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.. మనస్సు ప్రశాంతంగా కూడా మారుతుంది..
ఈ సమయంలో తప్పకుండా అదృష్టం మీ వైపే ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం తప్పకుండా లభిస్తుంది.. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగి సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి సపోర్ట్ లభించి కొత్త బాధ్యతలు కూడా సులభంగా పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఆశించిన స్థాయి లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేస్తారు.
ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. కోరుకున్న ధన లాభాలు కూడా సులభంగా పొందుతారు.. వ్యాపారాలు విస్తరించాలనుకునేవారికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.