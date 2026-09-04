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గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 3 రాశుల వారికి మహర్దశ.. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి అదృష్టమే అదృష్టం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:10 AM IST

Gajakesari Rajyoga Effect On Zodiac: మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గజకేసరి రాజయోగం కారణంగా సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన కొన్ని విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి.. బోలెడు లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరి మంచి లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు..

Gajakesari Rajyoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన రాజయోగాల్లో గజకేసరి రాజయోగం ఒకటిగా భావిస్తూ ఉంటారు. గురు,చంద్రుల ప్రత్యేకమైన కలయికతో ఏర్పడే ఈ యోగం.. జీవితంలో ఊహించని ఆనందంతో పాటు అద్భుతమైన విజయాలను, శ్రేయస్సును అందిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తుంది. ఈసారి మూడు రాశుల వారికి గజకేసరి రాజయోగం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అద్భుతమైన ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి..

Gajakesari Rajyoga Effect On Zodiac1/6

కర్కాటక రాశిలోకి చంద్రుడు..

సెప్టెంబర్ 7న చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. గురు గ్రహం ఇప్పటికే ఆ రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంది. కర్కాటక రాశిలో గురు,చంద్రుల కలయిక కారణంగా ఈ శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో అర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడటమే కాకుండా జీవిత భాగస్వామి సంబంధాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగి డబ్బు పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.  

Gajakesari Rajyoga Effect 2/6

కర్కాటక రాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలోనే ఈ యోగం ఏర్పడడం కారణంగా వీరికి ఊహించని ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అన్ని రంగాల్లో పనులు చేసేవారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరికి జీవితంలో శాంతి సంతోషాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి..  

Lucky Zodiac Signs September 20263/6

కన్యా రాశి 

కన్యారాశి వారికి ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావంతో ఆర్థిక రంగంలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. పరిస్థితులు గణనీయంగా మెరుగుపడి కొన్ని రకాల పనులు కూడా సులభంగా ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించి.. సుదూర ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు. భవిష్యత్తు కోసం మంచి ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తారు..  

Gajakesari Rajyoga Effect4/6

తులారాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం కారణంగా తులా రాశి వారికి కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కొన్ని విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసి మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. మాటతీరు కూడా విపరీతంగా పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకున్న ప్రయోజనాలను సొంతం చేసుకుంటారు.   

Gajakesari Rajyoga 20265/6

తులారాశి 

తులారాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం విశేషమైన లాభాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఇంట్లో సంతోషంతో పాటు శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆనంద వాతావరణం నెలకొని అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా లభిస్తాయి. దీనివల్ల వీరు తప్పకుండా నిశ్చితార్ధాలు చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..  

Financial Horoscope September 20266/6

గమనిక..

TAGS:
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