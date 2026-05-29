Gajalakshmi Rajayoga 2026: గజలక్ష్మి రాజయోగం.. జూన్ 2 వరకు ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. ఊహించని ధనలాభం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 29, 2026, 11:05 AM IST|Updated: May 29, 2026, 11:05 AM IST

Gajalakshmi Rajayoga 2026 Effect: జూన్ రెండవ తేదీ వరకు గజలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం ఈ క్రింది ఐదు రాశుల వారికి ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో దిమ్మ తిరిగే ధన లాభాలు పొందబోతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా వీరికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. 

Gajalakshmi Rajayoga 2026 Effect: మిథున రాశిలో గురు శుక్ర గ్రహాలు కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. గురు గ్రహం ఇప్పటికే మిథున రాశిలో ఉండగా.. మే 14న శుక్రుడు కూడా మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం దాదాపు జూన్ రెండవ తేదీ వరకు అలాగే కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.. అప్పటివరకు కొన్ని రాశుల వారికి దిమ్మ తిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. 
 

గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక

గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో మేష రాశితో పాటు మరికొన్ని రాశులకు గజలక్ష్మి రాజయోగం అదృష్టాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదృష్టం పెరగడమే కాకుండా సంపాదన అపారమైన ఆనందం శ్రేయస్సు ఐశ్వర్యం విజయం లభించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనుల్లో దిమ్మ తిరిగే ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

మేషరాశి 

జూన్ రెండవ తేదీ వరకు మేష రాశి వారికి గజలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది.. ముఖ్యంగా వీరికి కోరుకున్న కోరికలను నెరవేర్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. అలాగే కొత్త కారు లేదా ఇతర వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. చదువుపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరిగి కొన్ని రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి.  

మిథున రాశి 

గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా మిథున రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జూన్ రెండు వరకు వీరికి కీర్తి, ప్రతిష్టలతో పాటు సంపాదన అంచలంచలుగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా భాగస్వామితో అద్భుతమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరికి మనోధైర్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. 

సింహరాశి 

గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులను బలోపేతం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా గజలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావంతో ఆదాయ వనరులు అంచెలంచెలుగా పెరుగుతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసే వారికి మంచి లాభాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ జీవితం సుసంపన్నంగా ముందుకు సాగుతుంది.  

తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు గజలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతు లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అలాగే ఇవి నెరవేరే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో వీరు కుటుంబ జీవితంలో కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు.  

కుంభరాశి 

గజలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావంతో కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. వృత్తి జీవితంలో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు బలోపేతం అవుతాయి.. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు, హోదా కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.

నోట్..

