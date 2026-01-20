Gajini Heroine Asin Rare Photos: గజిని భామ గుర్తుందా.. ఇప్పుడు అమ్మ అయ్యాక ఎలా ఉందో చూడండి

Gajini Heroine Asin Rare Photos: సినిమాలకు దూరమైనా గజిని లాంటి సర్వే హిట్ సినిమాలో హీరోనే గా చేసిన అసిన్ పేరు మాత్రం ఇప్పటికీ ట్రెండ్లోనే ఉంది. ఇపుడు మళ్ళీ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా..ఆమె మళ్లీ స్పాట్లైట్లోకి వచ్చింది. ఆమె భర్త రాహుల్ శర్మ షేర్ చేసిన రేర్ ఫొటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్తో హ్యాపీగా ఉంది
ఒకప్పుడు తన నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలిచిన ప్రముఖ నటి అసిన్ తోట్టుంకల్.. ఇప్పుడు మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది.. సూర్య హీరోగా వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ గజిని సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా.. తెగ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అసిన్.. వివాహం తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ కుటుంబ జీవితానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. చాలా కాలంగా ఆమె ఎక్కడ ఉంది..ఎలా ఉంది అనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో కొనసాగుతూనే వచ్చింది.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల అసిన్.. పది సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకున సందర్భంగా.. తన భర్త రాహుల్ షేర్ చేసిన కొన్ని అరుదైన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా వారి క్రిస్టియన్ వివాహ వేడుకకు.. సంబంధించిన ఫోటో ఇన్ని ఏళ్ల తర్వాత ఆమె భర్త..షేర్ చేయడంతో..ఆ ఫోటో అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆ ఫోటోలో అసిన్ తెల్లటి పెళ్లి డ్రెస్లో ఎంతో సింపుల్గా.. అందంగా కనిపించింది.
ఈ ఫోటోలతో పాటు రాహుల్ ఒక క్యాప్షన్ కూడా రాశాడు. తన జీవితంలో ముఖ్యమైన ప్రతి విషయానికి అసిన్ కోహఫౌండర్ అంటూ..అలానే.. ఆమె జీవిత ప్రయాణంలో తాను సహనటుడిగా ఉండటం తనకు గర్వకారణమని చెప్పాడు. అసిన్ కూడా తనదైన శైలిలో విషెస్ చెప్పింది. వారి కూతురు ఆరిన్ ఇసుకలో వేసిన తల్లి–తండ్రి ఇనిషియల్స్ ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ “10 years and counting” అని రాసింది. 10 blissful years... She’s the incredible co-founder of everything that matters in my life, and I’m fortunate to be cast as a co-star in hers! Happy 10th anniversary, my love. May you run our home and my heart like a high-growth startup, and I show up on the set of your life… pic.twitter.com/rOIyXtyoyF — Rahul Sharma (@rahulsharma) January 19, 2026
2016 జనవరిలో అసిన్..రాహుల్ వివాహం సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్యే జరిగింది. 2017 అక్టోబర్లో వీరికి ఆరిన్ అనే కుమార్తె జన్మించింది. ఆ తర్వాత అసిన్ పూర్తిగా కుటుంబానికే అంకితమైంది. సినిమాల విషయానికి వస్తే, అసిన్ చివరిసారిగా 2015లో విడుదలైన ఆల్ ఇస్ వెల్..సినిమాలో నటించింది. అంతకుముందు తెలుగు, తమిళ సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్లో కూడా గజిని, రెడీ, బోల్ బచ్చన్, హౌస్ఫుల్ 2 వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకుంది.
రాహుల్ శర్మ మైక్రోమ్యాక్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడిగా ప్రసిద్ధి. ఒకప్పుడు మొబైల్ మార్కెట్లో మైక్రోమ్యాక్స్ సంచలనం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం ఆయన కొత్త టెక్నాలజీ వ్యాపారాలపై దృష్టి పెడుతున్నారు.