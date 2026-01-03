Gandhiji Photo On Indian Currency: మన భారతదేశ డబ్బు నోట్లపై గాంధీజీ కంటే ముందు ఎవరి ఫోటో ఉండేదో తెలుసా?

Indian Currency Before Gandhi Photo: భారతీయ కరెన్సీ అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది మహాత్మా గాంధీ చిరునవ్వుతో ఉన్న ఫోటో. కానీ, స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం, స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తలో మన నోట్లపై గాంధీజీ ఫోటో ఉండేది కాదు. ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రయాణాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం.
భారతీయ కరెన్సీ అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది మహాత్మా గాంధీ చిరునవ్వుతో ఉన్న ఫోటో. కానీ, స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం, స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తలో మన నోట్లపై గాంధీజీ ఫోటో ఉండేది కాదు. ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రయాణాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం.
బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్నప్పుడు భారతీయ కరెన్సీ నోట్లపై బ్రిటిష్ చక్రవర్తుల చిత్రాలు ఉండేవి. 1947 వరకు చలామణిలో ఉన్న నోట్లపై అప్పటి బ్రిటిష్ రాజు కింగ్ జార్జ్ VI ఫోటో ఉండేది. 1938లో RBI మొదటిసారిగా జారీ చేసిన రూ. 5 నోటుపై కూడా ఈయనే ఉన్నారు.
1947లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటికీ, కరెన్సీ డిజైన్ మార్చడానికి కొంత సమయం పట్టింది. మొదటి రూపాయి నోటు (1949) స్వాతంత్ర్య భారత తొలి నోటుపై గాంధీజీ ఫోటో పెట్టాలని అప్పట్లో చర్చ జరిగింది. కానీ చివరికి అశోక స్తంభం (Ashoka Pillar) జాతీయ చిహ్నాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఆ తర్వాతి కాలంలో మన నోట్లపై వివిధ జాతీయ సంపదలను ముద్రించారు.
ఈ క్రమంలో రూ. 2 నోటుపై ఆర్యభట్ట శాటిలైట్, రూ.5 నోటుపై ట్రాక్టర్ దున్నుతున్న రైతు, రూ. 10 నోటుపై నెమలి / కోణార్క్ చక్రం, అలాగే రూ. 20 నోటుపై ఎల్లోరా గుహలు / శాలిమార్ బాగ్ ఉన్నాయి.
గాంధీజీ చిత్రం నోట్లపై ఒక్కసారిగా రాలేదు. ఇది మూడు దశల్లో జరిగింది. 1969లో గాంధీజీ శతజయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవాగ్రామ్ ఆశ్రమంలో కూర్చున్న ఫోటోతో తొలిసారిగా స్మారక నోటును విడుదల చేశారు.
1987లో తొలిసారిగా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న 'చిరునవ్వుతో ఉన్న గాంధీజీ' చిత్రంతో రూ. 500 నోటును విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత 1996లో RBI అధికారికంగా 'మహాత్మా గాంధీ కరెన్సీ నోటు సిరీస్'ను ప్రారంభించి, అన్ని నోట్లపై ఆయన చిత్రాన్ని శాశ్వతం చేసింది.
చాలామంది నోటుపై ఉన్న గాంధీజీ బొమ్మను ఒక చిత్రకారుడు గీసిన డ్రాయింగ్ అనుకుంటారు. కానీ అది నిజమైన ఫోటో. 1946లో అప్పటి వైస్రాయ్ హౌస్ (ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి భవన్)లో బ్రిటిష్ రాజకీయవేత్త లార్డ్ పెథిక్-లారెన్స్తో కలిసి ఉన్నప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది. ఆ ఫోటోలో గాంధీజీ ముఖాన్ని మాత్రమే కట్ చేసి నోటుపై ముద్రించారు.