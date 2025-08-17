Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి ఎప్పుడు..?.. ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకునే గణపయ్య తొండం ఎటువైపు ఉండాలి..?. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?

Vinayaka Chaturthi: గణపయ్య చతుర్థి వేడుకల్ని నిర్వహించడానికి ఇప్పటి నుంచి ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. మార్కెట్ లో ఎక్కడ చూసిన కూడా గణేషుడి విగ్రహాలు అమ్మకానికి వచ్చేశాయి. దీంతో ఆయా షాపుల దగ్గర భక్తుల రద్దీతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
హిందువులంతా వినాయక చతుర్థిని ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా గణపయ్య చవితిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న పెద్ద తేడాలేకుండా ప్రత్యేకంగా మండపాలను ఏర్పాటు చేసి గణేషుడి విగ్రహాల్ని ఏర్పాటు చేస్తారు.
అయితే.. మనం భాద్రపద మాసం చవితి రోజున వినాయక చవితిని జరుపుకుంటాం. ఈసారి గణేష్ చతుర్థిని ఆగస్టు 27 బుధవారం రోజున జరుపుకోబోతున్నాం. ఉదయం 5 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు, సాయత్రం 6 నుంచి రాత్రి 8 వరకు దివ్యమైన మూహుర్తం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఎలాంటి గణపయ్య విగ్రహాల్ని తమ ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకొవాలో అంటూ ఇప్పటి నుంచి మార్కెట్ లలో వినాయక విగ్రహాలను అమ్మే షాపులలోకి వెళ్లి చూస్తున్నారు.
వినాయక విగ్రహంను కొనేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో కూర్చుండబెట్టుకునే గణేషుడి విషయంలో మాత్రం కొన్ని నియమాల్ని తప్పకుండా పాటించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇంట్లో కూర్చుండబెట్టుకునే గణపయ్య విగ్రహంను కొనే ముందు.. దాని తొండం కుడివైపున ఉండాలి. అంతేకాకుండా.. తప్పనిసరిగా ఎలుక వాహనం ఉండాలి. గణపయ్య కూర్చున్నది ఉన్న విగ్రహాంను మాత్రమే కొనాలి. నిలబడి, నాట్యం చేస్తున్నట్లు లేదా ఇతర భంగీమల్లో ఉన్న విగ్రహాల్ని కొనకూడదు.
అదే విధంగా వినాయకుడి పక్కన ఏనుగులు ఉంటే ఇంకా మంచిది. విగ్రహంను కొనేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా డ్యామేజ్ లేకుండా ఉండేవి చూసుకుని కొనుక్కొవాలి. గణపయ్య విగ్రహం ప్రశాంతంగా ఉన్నది..నేరుగా ముందు వైపుకు చూస్తున్నది గమనించి తీసుకొవాలి. కూర్చున్న విగ్రహం అత్యంత శుభఫలితాలను ఇస్తాడని చాలా మంది పండితులు చెబుతుంటారు.
గణపయ్య విగ్రహంతో పాటు, పూజలో ఉపయోగించు 21 రకాల పత్రాలు, పూజ సామానుల్ని కూడా కొనుక్కుని వినాయక పూజలు చేసుకొవాలి. కొంత మంది 1 రోజు, మూడు రోజులు, మరికొంత మంది9, 11 రోజుల పాటు వినాయక విగ్రహాంను తమ ఇంట్లో ప్రతిష్టాపన చేసుకుని పూజించుకుంటారు.ఈ విధంగా భక్తితో వినాయకుడ్ని తెచ్చుకుని పూజించుకుంటే మనకు ఉన్న దోషాలు, ఆపదలు తొలగిపోతాయి.