Hyderabad: వినాయకుడిని తీసుకెళ్లేవారికి అధికారులు సూచనలు.. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..!

Vinaka Chavithi Alert: వినాయక చవితి సందర్భంగా వినాయకులను తీసుకువెళ్లే వారికి అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. నిన్న ఆరంఘర్ శివారు మార్గంలో శనివారం రోడ్డుపై గణేశ విగ్రహం పడిపోయింది. వాహనం అదుపుతప్పి విగ్రహం ఒకవైపుగా ఒరిగి కింద పడిపోయినట్లు వాహనదారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఆరంఘర్ శివారు మార్గంలో శనివారం రోడ్డుపై గణేశ విగ్రహం అదుపుతప్పి ఒక వైపు ఒరిగి కింద పడిపోయింది. రోడ్డుకు అడ్డంగా భారీ ప్రతిమ పడిపోవడంతో ఆ రూట్ లో తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా అయింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
వెంటనే అక్కడి నుంచి ట్రాఫిక్ క్లియర్ కూడా చేశారు. వాహనదారులు ఇతర మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచించారు. అయితే, విగ్రహాన్ని తీసుకువెళ్తున్న తమకు ఇలాంటి ఊహించని సంఘటన ఎదురైందని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు వినాయకులను మంటపాలకు తీసుకువెళ్లేవారికి కీలక సూచనలు చేశారు.
2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇప్పటినుంచే మంటపాలకు వినాయకులను తీసుకువెళ్లే ప్రక్రియ మొదలైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ధూల్పేట్ వ్యాప్తంగా రద్దీ సంతరించుకుంది. మంటపాలకు విగ్రహాలను తీసుకువెళ్లడం ఆ ఆర్డర్లు పెట్టడం ఇప్పటికే జరిగిపోతున్నాయి.
అయితే వినాయక చవితి విగ్రహాల తరలింపు పై సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. చిన్న విగ్రహాలు తీసుకు వెళ్లేవారు ట్రక్కులలో వినాయక విగ్రహాలను తరలించాలని సూచించారు. ఇక పెద్దపెద్ద విగ్రహాలు తీసుకువెళ్లేవాళ్లు ట్రాక్టర్లు లేదా ప్రత్యేకమైన వాహనాలను ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వినాయకుడిని సాఫీగా తీసుకు వెళ్ళగలుగుతారు అని సూచించారు.
అంతేకాదు ఇలా విగ్రహాలను తీసుకువెళ్లే క్రమంలో కూడా విద్యుత్ తీగలు, చెట్ల కొమ్మలు వంటివి అడ్డుగా తగులుతాయి. కాబట్టి పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు తీసుకు వెళ్లేవారు జాగ్రత్తగా వాటిపై అప్రమత్తంగా ఉండి విగ్రహాలను తీసుకువెళ్లాలని కోరారు.