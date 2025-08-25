English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi 2025: మోదకాలు, లడ్డు, ఉండ్రాళ్ల కన్నా.. ఈ పదార్థం అంటేనే గణపయ్యకు అత్యంత ప్రీతికరం.. చాలా మందికి తెలియని రహస్యం ఏంటంటే..?

Vinayaka Chaturthi festival Celebrations: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా గణపయ్య వేడుకల్ని భక్తి భావనలతో జరుపుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.ఈ క్రమంలో చాలా మంది బొజ్జ గణపయ్యకు ఇష్టమైన సైవేద్యాల్ని ఎలా చేయాలో ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు.
 
హిందువులు వినాయక చతుర్థిని ఎంతో భక్తి భావనలతో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా విఘ్నాల్ని దూరం చేసే దేవుడిగా గణపయ్యను కొలుచుకుంటారు. మనం ప్రతి ఏటా భాద్రపదమాసంలో చవితి రోజున వినాయక చవితిని జరుపుకుంటారు.ఈ క్రమంలో మనం ఈసారి ఆగస్టు 27న గణపయ్య చవితి వేడుకల్ని జరుపుకోబోతున్నాం.

అయితే.. వినాయక చవితి రాగానే ఆయనకు 21 రకాల పత్రాలు, పువ్వులతో ప్రత్యేకంగా పీట ఏర్పాటు చేసి , ధూప,దీపం, నైవేద్యాలు, అర్చనలతో పూజించుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఒక ఐదురకాల నైవేద్యాలు స్వామివారికి సమర్పించుకుంటారు. చాలా మంది గణపయ్యచవితి రోజున మోదకాల్ని, ఉండ్రాళ్ల పాశంను, లడ్డు, సిర, వెలగ పండును నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు.  

కానీ అసలు వినాయకుడికి మోదకాలు, ఉండ్రాళ్ల పాశం కన్నా కూడా అత్యంత ఇష్టమైన పదార్థం దోసకాయ అని కొన్ని గ్రంథాలలో ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. వినాయకుడి తన గజముఖం.   

ఏనుగుకు అన్ని పదార్థాల కూడా దోసకాయలు అంటే ఎంతో ప్రీతికమైంది. అందుకే తరచుగా అవి ఎక్కడైన దోసకాయలు కన్పిస్తే చాలా ఇష్టంతో తింటాయి. అలాంటిది గజముఖంను వినాయకుడికి పెట్టిన స్టోరీ మనకు తెలిసిందే.  

అందుకే.. వినాయకుడ్ని మనం ప్రతిష్టపన రోజు పూజలో మోదకాలు, ఉండ్రాళ్ల పాశంతో పాటు.. తప్పనిసరిగా దోసకాయ ఉండేలా చూసుకొవాలని , దోసకాయనైవేద్యంగా సమర్పిస్తేనేస్వామివారు సంతుష్టి చెందుతారని చెబుతారు. అందుకే తమపూజలో చాలా మంది తప్పకుండా దోసకాయలను పీట మీద పెడతారు. ఒక వేళ పూజలో కనుక.. దోసకాయ లేకుండా అది అసంపూర్తిగా పూజ అని కూడా పండితులు చెబుతారు.  

గణపయ్యకు అంతటి ఇష్టమైన దోసకాయను అస్సలు మిస్ కాకుండా పూజలో తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకుని మరీ నైవేద్యంగా దోసకాయలను చూపించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఈసారి గ్రహణం ప్రభావం ఉండంటంతో 9 రోజులు మాత్రమే గణపయ్యను తమ ఇళ్లలో, మండపాలలో ఉంచుకుని ఆ తర్వాత భక్తితో సెప్టెంబర్ 6న  నిమజ్జనం చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.  

