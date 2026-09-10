Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /వినాయక చవితి నుంచి ఈ 5 రాశులకు మహర్దశ.. ఆర్థిక కష్టాలు తొలగి భారీ లాభాలు!

వినాయక చవితి నుంచి ఈ 5 రాశులకు మహర్దశ.. ఆర్థిక కష్టాలు తొలగి భారీ లాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:10 AM IST

Ganesh Chaturthi 2026 Lucky Zodiac: సెప్టెంబర్ 14న నుంచి కొన్ని రాశులవారికి వినాయకుడి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా తొగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Ganesh Chaturthi 2026 Lucky Zodiac: ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14న దేశవ్యాప్తంగా  గణేష్ చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండగ భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి రోజు జరుపుకోవడం ఆనవాయితిగా వస్తోంది.  ఈ రోజున ఆ వినాయకుడిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలతో పాటు జ్ఞానం, సంపద లభిస్తుందని నమ్ముతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఊహించని సంపాదన కూడా వస్తుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ పండగకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 
 

Ganesh Chaturthi 2026 Lucky Zodiac1/7

వినాయక చవితి

అయితే, ఈ సారి వచ్చిన వినాయక చవితికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అనేక గ్రహాల్లో మార్పులు రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ చవితి నుంచి కొన్ని రాశులవారికి వినాయకుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కూడా లభిస్తుంది. బ్యాంకుల్లో పొదుపు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Ganesh Chaturthi Horoscope 20262/7

మకర రాశి

గణేష్ చతుర్థి నుంచి మకర రాశివారికి బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి మానసిక స్థితి కూడా విపరీతంగా మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా వినాయకుడి అనుగ్రహం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. డబ్బుకు ఎలాంటి కోరత ఉండదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

Ganesh Chaturthi Zodiac News3/7

మేష రాశి

గణేశుని అనుగ్రహంతో చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగాల పరంగా వస్తున్న కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పుష్కలమైన డబ్బు పొందుతారు. అదృష్టం పరంగా విశేషమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.   

Lord Ganesha Blessings4/7

మిథున రాశి

గణేష్ చతుర్థి నుంచి ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. జీవితంలో అశాంతి కూడా తొలగిపోతుంది. అలాగే మానసిక శాంతితో పాటు సంపద పెరుగుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా పూర్తి తొలగిపోయే ఛాన్స్‌లు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల పరంగా మంచి మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే అద్భుతమైన సక్సెస్‌ కూడా లభిస్తుంది.   

Ganesh Chaturthi Horoscope5/7

కన్యరాశి 

ఆర్థికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అప్పులు కూడా సులభంగా తిరిపోతాయి. అంతేకాకుండా బ్యాంకులో డబ్బులు కూడా సులభంగా జమవుతాయి. ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తండ్రికి సంబంధించిన అస్తులు కూడా పూర్తిగా తిరిగి వస్తాయి. అలాగే అనవసరంగా గందరోళ పరిస్థితు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి.   

Ganesh Chaturthi 6/7

తులారాశి

గణేష్ చతుర్థి నుంచి తులా రాశివారికి బంపర్‌ లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అస్తుల నుంచి కూడా కొన్ని రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగడం చాలా మంచిది.   

Horoscope7/7

నోట్..

TAGS:
Ganesh Chaturthi Zodiac
Horoscope 2026
Ganesh Chaturthi Zodiac News
Ganesh Chaturthi 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Railways: తత్కాల్ కొత్త రూల్స్ వచ్చినా దక్కని ప్రయాణం.. సెకన్లలోనే 'నో రూమ్'!
2
3
4
5