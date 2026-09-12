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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితికి స్పెషల్‌గా కనిపించాలా.. ఈ హీరోయిన్ల లుక్స్‌పై ఓ లుక్కేయండి

Written ByVishnupriya
Published: Sep 12, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:14 AM IST

Ganesh Chaturthi 2026: గణేష్ చతుర్థి అంటే భక్తి, సందడి, పూజలతో పాటు కొత్త బట్టలు, అందమైన అలంకరణలకు కూడా ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది గణేష్ చతుర్థి వేడుకలు సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు కూడా తమ ఇళ్లలో వినాయకుడిని ప్రతిష్టించి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. పండుగ సమయంలో వారు వేసుకునే సంప్రదాయ దుస్తులు కూడా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఈసారి గణేష్ చతుర్థికి ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి, ఎలాంటి మెహందీ డిజైన్‌ ప్రయత్నించాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి బాలీవుడ్ హీరోయిన్ల లుక్స్ మంచి ఐడియాలు ఇస్తాయి.

Tamannaah Bhatia mehendi1/6

దీపికా పదుకొణె రెడ్ శారీ

దీపికా పదుకొణె సంప్రదాయ లుక్‌లో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటారు. ఆమె ధరించిన ఎరుపు రంగు బనారసీ శారీ పండుగలకు చక్కగా సరిపోతుంది. శారీలో ఉన్న జరీ పని చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దీనికి ఎక్కువ నగలు కాకుండా సింపుల్ చోకర్, మ్యాచింగ్ చెవిపోగులు పెట్టుకుంటే అందంగా కనిపించవచ్చు. జుట్టుకు గజ్రా పెట్టుకుని, చిన్న బొట్టు పెట్టుకుంటే పూర్తి సంప్రదాయ లుక్ వస్తుంది.

Deepika Padukone saree2/6

తమన్నా మెహందీ డిజైన్

తమన్నా భాటియా కూడా మెహందీ విషయంలో మంచి ఫ్యాషన్ ఐడియా ఇస్తుంది. ఆమె ఒక పెళ్లి వేడుకలో వేసుకున్న సింపుల్ మెహందీ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది. చేతుల నిండా కాకుండా సింపుల్‌గా, క్లియర్‌గా ఉండే డిజైన్‌ను గణేష్ చతుర్థికి కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా అందంగా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ తరహా మెహందీ మంచి ఎంపిక.

celebrity ethnic wear3/6

శనాయా కపూర్ లెహంగా

శనాయా కపూర్ కూడా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ఆమె ధరించిన రాయల్ లుక్ లెహంగా, ఎరుపు బాంధనీ శారీ వంటి దుస్తుల నుంచి ఐడియా తీసుకోవచ్చు. పండుగకు లెహంగా వేసుకోవాలనుకునే యువతులు శనాయా లుక్‌ను ఫాలో అవ్వవచ్చు. దీనికి తక్కువ కానీ అందమైన నగలు జోడిస్తే లుక్ మరింత బాగుంటుంది.

Ganesh Chaturthi ethnic wear4/6

జాన్వీ కపూర్ సింపుల్ శారీ లుక్

జాన్వీ కపూర్ గణేష్ చతుర్థి వేడుకలో ధరించిన శారీ కూడా ఎంతో అందంగా ఉంది. సింపుల్‌గా ఉండే శారీకి జరీ బోర్డర్, కుందన్ చెవిపోగులు, చిన్న బొట్టు, జుట్టుకు గజ్రా పెట్టుకోవడం ద్వారా చాలా క్లాసిక్ లుక్ పొందవచ్చు. పండుగకు ఎక్కువ మేకప్ అవసరం లేకుండా నేచురల్ మేకప్‌తోనే అందంగా కనిపించవచ్చు.

Ganesh Chaturthi outfit ideas5/6

అనన్య పాండే గ్రీన్ షరారా

అనన్య పాండే ధరించిన గ్రీన్ కలర్ షరారా సూట్ కూడా యువతులకు మంచి ఎంపిక. ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న ఈ దుస్తుల్లో మోడ్రన్ టచ్‌తో పాటు సంప్రదాయ అందం కూడా కనిపిస్తుంది. అందమైన దుపట్టాతో ఈ లుక్‌ను పూర్తి చేయవచ్చు.

Ganesh Chaturthi 20266/6

శ్రద్ధా, సారా లుక్స్ కూడా ప్రత్యేకమే

శ్రద్ధా కపూర్ సాధారణంగా సింపుల్ దుస్తులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. రెడ్-పింక్ సూట్, మహారాష్ట్ర సంప్రదాయ శారీ వంటి లుక్స్‌ను ఆమె గతంలో చూపించింది. అలాగే సారా అలీ ఖాన్ అనార్కలీ, చుడీదార్-కుర్తా, లెహంగా వంటి ఎన్నో భారతీయ దుస్తుల్లో కనిపించింది.

TAGS:
Ganesh Chaturthi 2026
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Deepika Padukone saree
Tamannaah Bhatia mehendi

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