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సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ఈ 4 రాశులకు గణేశుడి అనుగ్రహం.. ఊహించని ధనలాభాలు, కోరికలు నెరవేరే ఛాన్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 14, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:12 AM IST

Ganesh Chaturthi Astrology 2026: సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి వినాయకుడి అనుగ్రహం లభించబోతోంది. ఆ రాశుల వారు అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందడమే కాకుండా ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరగబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి..

Ganesh Chaturthi Astrology 2026 In Telugu: ఈ ఏడాది వచ్చిన వినాయక చవితికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ వినాయక చవితి రోజున ఎన్నో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సమయంలో రవి యోగంతో పాటు హంసపురుష మహారాజ యోగం, మాళవీయ రాజయోగం, భద్రా రాజయోగాలు ఏర్పడడం విశేషం. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో గ్రహాల కదలికల కారణంగా నవ పంచమి రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. అత్యంత శక్తివంతమైన యోగాల్లో దీనిని కూడా ఒకటిగా భావిస్తారు. 

Ganesh Chaturthi Astrology 2026 In Telugu1/6

120 డిగ్రీల కోణంలోకి..

ఇదిలా ఉంటే బుధ గ్రహంతో పాటు అరుణగ్రహం ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి విశేషమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వినాయక చవితి రోజు నుంచి ఆ రాశుల వారికి అంతులేని ఆనందం లభించబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు మేలు జరుగుతుంది. అయితే ఈ సమయంలో వినాయకుడి అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో తెలుసుకుందాం. 

Ganesh Chaturthi Astrology2/6

మేష రాశి 

ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగాల కారణంగా మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా చాలా వరకు బలంగా మారి విశేషమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా అంచలంచలుగా పెరుగుతాయి. పెద్దపెద్ద కాంట్రాక్టులు సొంతం చేసుకోవడమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడిపి అద్భుతమైన ఆనందాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు.  

Lucky Zodiac Signs September 20263/6

వృషభరాశి 

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా గణేష్ చతుర్థి నుంచి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం పూర్తిగా సహకరించి విశేషమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కృషికి తగ్గ గుర్తింపు కూడా లభించి విశేషమైన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా మారి సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి.  

Astrology, Lucky Zodiac Signs4/6

కన్యారాశి 

కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగాలు అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని ప్రసాదించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి వినాయకుడి అనుగ్రహంతో వివిధ రంగాల్లో అదృష్టం సహకరించి అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే విజయాలు కూడా సాధించి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు మంచి లాభాలు కూడా చేకూరుతాయి.  

Lucky Zodiac Signs 20265/6

మకర రాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన ఐదు రాజయోగాల కారణంగా మకర రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి బోలెడు ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో చేయగలుగుతారు. అప్పుల భారం నుంచి కూడా విముక్తి లభించబోతోంది. సరైన మార్గంలో పనులు చేయడం వల్ల వీరు కొత్త ఆదాయం మార్గాలు కూడా పొందుతారు.. అలాగే చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న అడ్డంకులు సవాళ్లు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

Ganesh Chaturthi Horoscope6/6

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TAGS:
Ganesh Chaturthi 2026
Ganesh Chaturthi Astrology
Ganesh Chaturthi News
Astrology
Lucky Zodiac Signs

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